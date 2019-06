Gli ascolti dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra, continuano ad essere positivi. Le anticipazioni relative agli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche mese, svelano che un nuovo personaggio maschile porterà scompiglio nelle trame. Si tratta di Faustino, un uomo legato al passato di Fe Perez (Marta Tomasa Worner). Le intenzioni del new entry non saranno affatto buone, dato che si vorrà vendicare della bottegaia per essersi impossessata di una grande somma di denaro sottratta al suo ex capo, quando lo stesso è deceduto durante lo scontro in cui perse la vita anche la sua amica Magdalena.

Fe dopo aver nascosto l’identità del malvivente a Mauricio, si vedrà costretta a rivelargli di chi si tratta per non fare i conti con nuove minacce. Faustino non appena riceverà dalla Perez la valigetta contenente tutto il denaro richiesto, la ferirà a morte. L’ex domestica verrà soccorsa da Mauricio: quest’ultimo dopo diverse ore, precisamente nel capitolo numero 2.011, ancora in stato di shock, renderà pubblica la drammatica morte di Fè nella piazza del paese.

Il Segreto, spoiler: il capomastro Mauricio annuncia la morte di Fe

Arriva Faustino a Puente Viejo, Fe si trasferisce da Julieta

Nelle prossime puntate italiane, i telespettatori assisteranno all’arrivo a Puente Viejo di un individuo chiamato Faustino. Quest’ultimo si rivelerà essere una vecchia conoscenza di Fe Perez. Tutto inizierà quando l’ex domestica di Francisca mentre si troverà in compagnia di Mauricio, non farà fatica ad accorgersi della presenza del losco uomo. Sin da subito Fe prenderà le distanze dal forestiero, dato che oltre a chiudere la sua enoteca se ne andrà via dal suo appartamento.

La Perez approfitterà dell’aggressione che Julieta ha subito di recente dai Molero, per stare accanto alla sua amica. Nel frattempo, la nipote di Consuelo continuerà a tenere all’oscuro il marito Saul della violenza carnale subita da Eustaquio e Lamberto. Successivamente verrà a galla l’identità del nuovo arrivato tramite dei flashback: in particolare la Perez ricorderà i momenti trascorsi nella casa di appuntamenti in cui si era recata per fare delle indagini sul passato di Nazaria.

Intanto Faustino rivelerà a tutti gli abitanti di essere un fornitore di vino, giunto nel quartiere iberico per fare una proposta di lavoro a Fe. A quel punto il forestiero non esiterà a fare delle domande a Mauricio sul conto della Perez, non appena lo vedrà alla locanda dei Castaneda.

La Perez viene ferita gravemente, Mauricio rende pubblico il decesso della sua ex fidanzata

Il Godoy non sapendo chi sia lo sconosciuto, chiederà delle informazioni a Marcela, per sapere se anche a lei ha parlato di Fe.

Il capomastro della Montenegro per avere le idee chiare, dirà alla sua ex fidanzata di dargli delle spiegazioni. Inizialmente l’ex inserviente di Francisca tenterà di nascondere le vere intenzioni di Faustino, ma poi confesserà che il losco uomo è giunto nel quartiere spagnolo per mettere le mani nel denaro che ha sottratto al suo capo, ovvero nella valigetta che le diede la sua amica Magdalena prima di morire. Il Godoy dopo aver appreso finalmente la verità, preparerà un piano per sbarazzarsi del malfattore con la complicità di Fe.

Quest’ultima dirà al suo ricattatore di essere disposta a saldare il debito in prima persona: durante l’incontro l’ex domestica riceverà uno sparo da Faustino, e le sue condizioni di salute appariranno gravi. La Perez verrà subito soccorsa da Mauricio, che dopo averla portata dal dottor Alvarez Fernandeze darà una bruttissima notizia ai paesani. Il capomastro annuncerà il decesso della sua amata, ma avrà uno strano atteggiamento, visto che si rifiuterà di denunciare l’omicida di Fe, e si preoccuperà soltanto di dare una giusta sepoltura alla donna. Per scoprire se l’ex domestica morirà davvero, oppure il capomastro eviterà di coinvolgere la guardia civile nell’intricata vicenda per non far venire alla luce che in realtà la scomparsa della Perez è stata una messinscena, non resta che attendere nuovi spoiler.