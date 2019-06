Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Per la settimana che andrà dall’1 al 5 luglio, saranno moltissimi i colpi di scena a cui assisteremo. Ferit sarà molto vicino alla verità sull’incidente che ha provocato la morte dei genitori del piccolo Bulut e per questo motivo la tensione con Hakan sarà sempre più accesa. Nazli cercherà di superare alcuni test con un nuovo chef e al tempo stesso sia lei che Ferit cercheranno di nascondere i loro sentimenti crescenti l’uno verso l’altra.

La settimana si concluderà in maniera triste quando il giudice deciderà di affidare il piccolo Bulut a Demet e Halkan insinuando che Ferit non sia una persona adatta a badare ad un bambino a causa dei suoi comportamenti troppo leggeri.

Ferit indagherà sulla morte dei genitori di Bulut

Ferit comincerà ad indagare sulle reali dinamiche dell’incidente che ha causato la morte di Demir e Zeynep e arriverà moto vicino alla verità. Si scoprirà infatti che l’auto sulla quale viaggiavano i due fu manomessa e che per questo motivo hanno perso la vita.

Hakan impaurito dal fatto che la verità potrebbe essere presto scoperta, ordinerà a Resul di eliminare tutte le prove che potrebbero incastrarlo. Tutte le donne, dopo una piacevole giornata in piscina in compagnia del piccolo Bulut, si prepareranno per il concerto delle loro amica.

Poco prima del concerto però Ferit verrà colpito da un malore e per questo motivo Nazli deciderà di rimanere con lui evitando di presentarsi alla serata. La donna infatti trascorrerà con lui tutta la notte. Il giorno seguente invece Fatos e Engin, rimasti chiusi in un ascensore, saranno costretti a parlare dei loro problemi.

Demet sarà ossessionata dalla gelosia per Nazli

La signora Demet, gelosa del bellissimo rapporto tra Nazli e Ferit, cercherà in tutti i modi di minare il loro legame. Per questo motivo deciderà di rivelare all’uomo chi è l’autore delle foto. Ausuman però pur di salvare sua sorella deciderà di firmare con la coppia un nuovo accordo. Ferit riuscirà a fare in modo di vietare l’ingresso in società ad Hakan. Nazli invece tenterà invano di partecipare alle lezioni culinarie di un importante chef.

Mentre la guerra tra Ferit e Hakan si farà sempre più accesa, il rapporto tra Nazli e Ferit crescerà sempre di più e mentre i due faticheranno ad accettarlo tutti si accorgeranno della loro crescente sintonia. Deniz dopo il fallimento del colloquio di Fatos, deciderà di offrirle un lavoro nel suo locale. Hakan invece riuscirà ancora una volta a sfuggire ai tentativi di Fert di incastrarlo e lui stesso ingaggerà Buse per screditare ancora di più il suo nemico. Buse però a cena con Ferit gli confesserà i perfidi piani di Hakan.

Bulut verrà deluso dal giudice

Nel giorno della sentenza dell’affidamento, Bulut esprimerà ancora una volta il suo desiderio di voler vivere con Nazli e Ferit, ma il giudice, convinto che Ferit sia inaffidabile e capace di tenere relazioni con più donne, finirà per affidare il bambino a Demet e Hakan.