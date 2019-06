Prosegue l'appuntamento con la fiction italo-spagnola 'Lontano da te' che vede come protagonisti Alessandro Tiberi e Megan Montaner. Si tratta di una nuova coppia che sta creando curiosità intorno al pubblico. Nel corso di questi anni Alessandro Tiberi ha dimostrato un grande talento come attore prendendo parte a diverse serie tv di rilievo, tra cui spicca il nome di 'Tutto può succedere' dove ha interpretato il personaggio di Carlo Ferraro. A livello cinematografico, Tiberi ha ottenuto un grande successo nel 2009 quando ha ricoperto il ruolo di protagonista nella pellicola 'Generazione mille euro'. Le anticipazioni dell'ultimo episodio in onda domenica 30 giugno svelano che Candela e Massimo continueranno a pensare ai momenti vissuti insieme.

I due innamorati lasciano le rispettive famiglie per recarsi a Praga

I due innamorati dovranno fare i conti con le visioni che non daranno pace ai due protagonisti desiderosi di giungere a una riconciliazione dopo l'improvviso distacco. Massimo e Candela capiranno che è arrivato il tempo di giungere a un chiarimento e saranno pronti per organizzare un incontro. I due innamorati comprenderanno di non poter fare a meno l'uno dell'altra. Massimo e Candela saranno pronti per lasciare le rispettive famiglie con l'intento di partire alla volta della città di Praga per valutare i sentimenti reciproci.

Massimo alle prese con l'arresto da parte della polizia che vuole estradarlo

La ballerina e l'imprenditore non potranno ignorare questo problema recandosi nel luogo in cui si sono incontrati per la prima volta. Praga ha fatto da teatro al primo incontro tra Massimo e Candela, le cui vite hanno subito un cambiamento dopo la passione a prima vista. Non mancheranno gli ostacoli nel rapporto tra i due innamorati e sarà il fato a complicare la situazione.

Infatti, Massimo dovrà fare i conti con l'arresto da parte della polizia mentre si trova in aeroporto. L'intento delle autorità sarà quello di estradare il giovane imprenditore romano, ma i due ragazzi non si faranno fermare da questo problema. Massimo e la sua amata non cederanno di fronte alle difficoltà incontrate nel tragitto e, dopo essere fuggiti, si ritroveranno a Praga. La fiction 'Lontano da te' ha preso il posto all'interno del palinsesto di Canale 5 della serie intitolata 'New Amsterdam', ed è frutto della collaborazione tra Mediaset Italia e Mediaset Espana.

L'attrice Megan Montaner ha ottenuto la notorietà presso il pubblico italiano grazie all'interpretazione di Pepa nella soap opera 'Il Segreto'. Si tratta della seconda volta che la Montaner lavora con un attore italiano dopo aver fatto coppia con Raoul Bova in 'Fuoco'.