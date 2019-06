E’ già un grande successo la soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, approdata sulla rete ammiraglia Mediaset da due settimane. Anche le puntate in onda la prossima settimana, sorprenderanno i telespettatori con nuovi colpi di scena. Gli spoiler rivelano che Ferit Aslan dopo aver appreso che Fatos, la coinquilina di Nazli, ha ingannato il suo migliore amico, dubiterà della sua cuoca. Il benestante imprenditore organizzerà una festa di compleanno per il nipote Bulut nel giardino della sua villa, e inviterà soltanto la nonna, Engin, e Deniz.

Quest’ultimo si presenterà al party in compagnia della sorella di Asuman, anche senza il volere di Ferit. L’aspirante chef non sarà l’unica ad unirsi all’evento senza aver ricevuto l’invito, dato che parteciperanno anche Demet e Hakan.

Asuman smascherata dalla sorella, Hakan su tutte le furie

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019, annunciano che Deniz farà sapere a Ferit che sua sorella Demet ha proposto a Nazli di lavorare per lei per stare vicino a Bulut.

Intanto Nazli dopo aver scoperto che è stata sua sorella Asuman a far avere la copia del documento di Demir ai coniugi Onder, sarà sul punto di smascherarla. L’aspirante cuoca vorrà confessare a Ferit che a farlo allontanare da suo nipote Bulut è stata sua sorella, ma non avrà il coraggio di farlo perché temerà di tradire la fiducia del suo datore di lavoro. Nel frattempo l’Aslan sarà sempre più deciso a scoprire chi ha fornito le importanti informazioni sull’affidamento di suo nipote a Demet e Hakan.

Il benestante imprenditore inizierà una vera e propria guerra contro la perfida coppia, acquistando una piccola società alla quale aveva già puntato gli occhi Hakan, facendolo andare su tutte le furie. Asuman si sfogherà con Demet, quando si accorgerà che sua sorella ha controllato il suo telefono. La Piran pur essendo molto occupata con il lavoro, continuerà a far visita a Bulut, e si accorgerà che il bambino sente la mancanza dello zio Ferit. Quest’ultimo si rifiuterà di andare a trovare il suo adorato nipote per non mettere piede a casa degli Onder.

Ferit e Nazli si precipiteranno di corsa in ospedale per Bulut, quando apprenderanno che ha avuto un piccolo incidente. Mentre l’Aslan avrà una discussione accesa con Demet, la cuoca cercherà di sollevare il morale del bambino.

Nazli esclusa dal compleanno di Bulut, Demet ancora innamorata di Ferit

Nazli temendo che sua sorella questa volta potrebbe finire in prigione, perderà i sensi quando il suo capo le dirà che presto saprà chi ha scattato la foto che ha segnato la sorte di suo nipote.

Il responso della polizia andrà a favore di Asuman, dato che tramite la copia del documento sarà possibile risalire soltanto alla marca del cellulare. Successivamente Engin rivelerà all’Aslan che Fatos, la donna che gli aveva fatto credere di essere una proprietaria di una casa di moda, è la coinquilina di Nazli. Ferit dopo aver ascoltato le parole del suo migliore amico, tornerà a non fidarsi della sua cuoca. Il benestante imprenditore dopo aver chiesto agli Onder di consentire a Bulut di trascorrere il suo ottavo compleanno con lui, non inviterà la Piran al party.

Durante i festeggiamenti, Hakan non riuscirà più a sopportare le continue attenzioni che sua moglie avrà nei confronti di Ferit. Demet infatti dimostrerà di non aver ancora dimenticato l’Aslan, facendo sapere a Nazli che lei e il suo datore in passato erano sul punto di convolare a nozze. Hakan in un raptus di follia non si farà scrupoli ad ordinare al suo braccio destro Bekir di riservare all’Aslan lo stesso trattamento dei defunti Demir e Zeynep. Fortunatamente Demet riuscirà ad evitare il peggio, dato che dopo aver sentito la conversazione telefonica del marito, lo costringerà ad annullare l’omicidio di Ferit. Per finire quest’ultimo deciderà di far esaminare da un meccanico l’automobile con cui sono morti i genitori di Bulut, per scoprire se il giorno della tragedia è stata manomessa.