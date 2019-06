Sono giunte le nuovissime anticipazioni delle puntate dall'1 al 5 luglio di Un posto al sole, la soap tra le più amate di sempre. L'appuntamento sarà come di consueto dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 circa su Rai 3. Ecco allora cosa accadrà ai protagonisti della soap partenopea.

Upas, spoiler inizio luglio 2019

Le anticipazioni delle puntate dall'1 al 5 luglio 2019 di Un posto al sole ci raccontano che Diego muoverà delle accuse sull'identità dell'amante di Beatrice che confonderanno molto il povero Raffaele.

Il figlio del portiere, infatti, continuerà a credere che la donna abbia una relazione con un uomo sposato. La presenza della piccola Mia, interpretata dalla bravissima Ludovica Nasti, invece, provocherà grossi problemi tra Alex e Vittorio. In più si aggiungerà anche la presenza di Anita che continuerà a fare delle avances al povero Del Bue Junior.

Parallelamente a tale vicenda, gli spoiler ci comunicano che Michele cercherà di tenersi aggiornato sul processo di Mimmo Priore mentre il Giordano Senior si renderà conto di quanto suo figlio sia ossessionato da Bea.

Gli chiederà di lasciarla perdere. Anita, invece, farà una rivelazione che potrebbe mettere in serio pericolo la relazione già precaria di Vittorio e della simpatica Alex. Il Saviani, infine, incontrerà i genitori di Mimmo e, a seguito di una chiacchierata con loro, si convincerà ancor più a voler aiutare il ragazzo.

Inizio luglio, spoiler Un posto al sole

Gli spoiler di Upas inerenti alle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 luglio ci raccontano che Serena e Leonardo si conosceranno meglio in quanto trascorreranno più tempo assieme.

La Cirillo proprio per questo potrebbe fare delle scoperte riguardanti il misterioso uomo. Intanto, grazie alle parole di Raffaele, Diego si renderà conto di aver commesso tanti errori per cui deciderà di buttarsi capofitto nel lavoro per cercare di dimenticare la sua amata. L'avvocatessa, invece, sarà molto insoddisfatta della sua situazione sentimentale. Le anticipazioni ci raccontano poi che Guido deciderà finalmente di non pensare più al passato e si appresterà a partire per le vacanze insieme a Mariella ed al piccolo Lollo.

Marina, intanto, si convincerà sempre più di essere spiata da un uomo misterioso e proprio per questo deciderà di installare in casa delle telecamere di sorveglianza. Dopo la partenza di Guido e Mariella, invece, Cerruti riceverà un graditissimo invito a cena. Parallelamente a tali vicende, Filippo farà un'importante proposta a Leonardo che lascerà senza parole la povera Serena mentre Giulia ammetterà alla figlia di avere grossi problemi con Denis.