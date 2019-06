Il Magazine di Uomini e donne ha riservato un grande spazio alle interviste esclusive ad Angela Nasti e Alessio Campoli che, separatamente, hanno parlato dei motivi per cui si sono lasciati e di come si sentono oggi. Pubblicate anche le interviste ai due ex tronisti Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià, che hanno voluto esprimere il loro pensiero in merito alla recente rottura dei due ex concorrenti dell'ultima edizione di Uomini e donne. Rottura su cui nel web sono girate diverse ipotesi e quasi tutte davano la 'colpa' all’ex tronista, che a causa di questa situazione, ha iniziato a perdere sempre più followers su Instagram.

Il primo ad essere intervistato è Alessio Campoli, che si è detto molto dispiaciuto per la fine della sua storia d’amore dopo pochissimo tempo. Nell’intervista ha spiegato di essere ancora stordito, amareggiato e dispiaciuto per come siano andate le cose; tuttavia, ha capito che forse era meglio non proseguire.

Ha poi parlato dei primi giorni in cui si sono potuti finalmente vivere fuori dagli studi di Uomini e Donne, raccontando che sono rimasti per quarantotto ore a Roma.

Angela è poi dovuta tornare a Napoli, la sua città, per poi partire alla volta di Ibiza, insieme alla sua famiglia.

L’ex corteggiatore ha spiegato che questo viaggio era già stato programmato da tempo dalla famiglia di Angela per festeggiare il compleanno di suo padre. Tra loro in quel periodo andava ancora tutto bene, tant’è che nei giorni successivi sono stati insieme a Napoli.

I problemi sono iniziati durante il suo soggiorno a Napoli, quando Angela ha espresso disappunto nel vedere il fidanzato 'diverso' da come lo aveva conosciuto nel programma, ma ammettendo di non riconoscersi più neanche lei.

È stato lui quindi il primo a chiedere un confronto, nonostante sperasse in un epilogo diverso. Confronto durante il quale la Nasti ha ammesso di vivere un momento difficile.

Per come è finita la storia, Alessio si è posto qualche interrogativo e ha riconosciuto di avere delle perplessità. La sua paura è sempre stata che Angela facesse una scelta televisiva più che dettata dal suo cuore e il dubbio su come sia andata veramente, oggi è vivo in lui.

Anche Angela Nasti parla della rottura con Alessio

Il Magazine di Uomini e Donne ha intervistato anche l’ex tronista in merito alla recente rottura con il fidanzato. Dal canto suo, Angela sembra confermare le parole di Alessio; rispondendo alle domande, ha spiegato di non essersi trovata bene con il ragazzo, per cui ha ritenuto più saggio interrompere la conoscenza. Decisione che, tra l’altro, è stata presa di comune accordo.

E per chi l’attacca affermando che ha fatto questa scelta solo per business, ricorda che se fosse vero starebbe ancora insieme ad Alessio e pubblicherebbe loro foto insieme continuamente, cosa che non è mai accaduta.

Sulla vicenda sono stati intervistati anche Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià

In merito alla rottura tra Angela e Alessio sono stati intervistati anche gli ex tronisti Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. Andrea ci ha tenuto a sottolineare che fuori dal programma si inizia un percorso diverso, vero, fatto di quotidianità che può portare ad un amore bellissimo, come nel suo caso, oppure ad una relazione priva di complicità.

Anche Giulia ha sottolineato quanto la quotidianità sia importante nella relazione che sta nascendo quando una coppia esce dal programma.

La ex tronista ha poi spezzato una lancia a favore di Angela, ricordando che anche a fronte delle critiche si è sempre dimostrata una persona sincera.