Nuovo appuntamento con la serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel, già nota dal pubblico italiano per aver recitato nella soap “Cherry Season”. Nella decima puntata, Demet dopo essere riuscita ad ottenere l’affido del nipote Bulut con la complicità di Asuman, farà una proposta a Nazli Piran. La moglie di Hakan chiederà all’aspirante cuoca di lavorare nella sua abitazione per rimanere accanto al bambino.

In realtà i coniugi Onder avranno uno scopo ben preciso, visto che vorranno convincere la coinquilina di Fatos a smettere di prestare servizio alla villa di Ferit Aslan.

Riassunto della puntata di mercoledì 19 giugno

Nell’episodio che i telespettatori hanno visto su Canale 5 oggi, mercoledì 19 giugno 2019, Demet dopo non essere riuscita a convincere il fratello Deniz a farle vedere di nuovo Bulut, si è presentata alla villa di Ferit. La moglie di Hakan ha approfittato dell’assenza dell’Aslan, per trascorrere del tempo in compagnia del nipote.

Ferit non appena è rientrato a casa, si è arrabbiato con Nazli per aver consentito a Demet di entrare nella sua proprietà. Asuman dopo aver sentito Ferit ed Engin parlare dell’affidamento del piccolo Bulut, ha fatto una foto ad un importante documento riguardante proprio la custodia del minore. Intanto Fatos e Asuman si sono recate a casa di Deniz, per assistere ad una nuova esibizione di Ayala. Nazli invece ha trascorso una piacevole serata con Bulut e Ferit.

Per finire quest’ultimo ha ordinato a Tarik di andare a prendere a casa della Piran degli oggetti personali della ragazza. L’autista dell’imprenditore è rimasto senza parole dopo aver bussato alla porta dell’appartamento della Piran, perché ha scoperto che Fatos è la coinquilina della cuoca.

Anticipazioni del decimo appuntamento: Nazli riceve una proposta di lavoro da Demet

Nella puntata di domani, Hakan e Demet riusciranno grazie alla copia del documento fotografato da Asuman ad ottenere finalmente l’affidamento provvisorio di Bulut, per volere del giudice.

Gli spoiler del decimo appuntamento in onda venerdì 21 giugno 2019, invece segnalano che Ferit non si darà per vinto, visto che si dirà disposto a lottare con tutte le sue forze per far tornare a vivere con lui il suo adorato nipote. Per riuscire nel suo intento, l’Aslan vorrà come prima cosa riuscire a scoprire come hanno fatto ad entrare in possesso i coniugi Onder di informazioni che possiede soltanto lui. Purtroppo Bulut si vedrà costretto a trasferirsi a casa degli zii Demet e Hakan.

Il bambino non si troverà affatto bene nella sua nuova sistemazione. Nazli molto preoccupata Bulut andrà a trovarlo molto spesso, ricevendo una proposta inaspettata dalla sorella di Deniz. Demet essendo a conoscenza che la cuoca nutre molto affetto nei confronti di suo nipote, le chiederà di occuparsi del bambino. Nazli anche se si sentirà in dovere di aiutare Bulut, dirà alla moglie di Hakan di aver bisogno di riflettere un giorno intero, prima di poterle dare una risposta.

A questo punto, per scoprire se l’aspirante chef se ne andrà via dalla villa di Ferit, per continuare a stare accanto al piccolo Bulut, non rimane che attendere nuove anticipazioni.