Gli spoiler delle puntate della soap opera "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" promettono fin da subito emozioni e vicende toccanti. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Nazli, una giovane cuoca che studia all'università e frequenta corsi di giapponese, punta a realizzare il suo grande sogno, quello di aprire un ristorante giapponese.

La ragazza, tuttavia, deve far fronte ad una serie di problemi economici che la costringono a mettersi alla ricerca di un impiego.

La protagonista della Serie Tv riesce a trovare un'occupazione presso un ricco manager, per il quale dapprima comincia a lavorare come cuoca privata, diventando in un secondo momento anche collaboratrice domestica.

Durante i suoi turni di lavoro, Nazli conosce Bulut, il nipote del suo capo, un bambino che fin da subito si mostra allegro e giocherellone.

Deniz innamorato di una ragazza

Nelle puntate di "Bitter Sweet" in onda dal 10 al 14 giugno, Nazli e Ferit si incontrano e chiariscono le rispettive posizioni.

Quando una sera Bulut viene lasciato in custodia allo zio, il bambino chiede a Nazli di fermarsi un po' di più a casa con lui.

L'aspirante cuoca, intanto, viene sollecitata dalla sua insegnante a partecipare ad un importante evento che si terrà a Istanbul per celebrare gli ottimi rapporti commerciali tra Giappone e Turchia. La giovane accetta di presenziare alla manifestazione per fare pratica con la lingua giapponese, ma non sa che vi troverà anche Ferit, essendo quest'ultimo un socio in affari del signor Nakatami, l'organizzatore della festa.

Nel frattempo Deniz, parlando al telefono con l'imprenditore, gli rivela di essersi preso una cotta per una ragazza con la quale trascorrerà la serata.

Nazli confida a Fatos e Asuman che, a causa del brutto carattere del suo capo, non si trova molto bene nell'ambiente di lavoro. In seguito la cuoca e Deniz escono insieme e trascorrono delle ore piacevoli, durante le quali entrambi si recano presso una clinica per gli animali, dove il giovane resta piacevolmente colpito dalla delicatezza e dalla grande sensibilità della donna.

Successivamente, invitata ad una cena da Zeynep, Nazli scopre che il suo nuovo conoscente è anche lo zio di Bulut. Intanto arriva il giorno in cui viene decretato il vincitore della gara d'appalto che viene assegnata alla Holding di Ferit. Hakan, sconfitto, non può fare altro che ritirarsi, anche se dimostra di essere piuttosto contrariato a causa di quest'ennesimo fallimento.

Bulut gravemente ferito

Deniz accoglie Nazli, Asuman e Fatos al locale in cui sta per esibirsi Alya. Nel corso della serata giungono anche Engin e Ferit, e la loro presenza inattesa mette in imbarazzo Nazli e Fatos.

Quest'ultima decide di abbandonare immediatamente il locale, onde evitare di imbattersi in Engin, del quale è molto innamorata.

Al termine della performance di Alya, Ferit decide di andarsene ma, mentre si allontana, riceve una brutta telefonata: viene avvisato, infatti, che Demir e Zeynep hanno avuto un terribile incidente stradale nel quale purtroppo hanno perso la vita, mentre il bambino Bulut è rimasto gravemente ferito.