Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua ad essere uno dei più discussi del momento, complici le molteplici contraddizioni che lo riguardano. Dopo la clamorosa confessione in lacrime a Verissimo, Pamela Prati ha fatto perdere le sue tracce: in televisione è apparsa soltanto a Chi l'ha visto, ma non ha proferito parola su quello che le era successo. Le sue due agenti e manager, invece, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno rotto il silenzio e hanno rivelato la loro versione dei fatti nei programmi di Barbara D'Urso.

Intanto la Prati, in queste ore, si è presentata all'evento benefico del Vip Champion organizzato a Capri, suscitando la reazione contrariata di Eliana.

La frecciatina di Eliana contro Pamela Prati che va al Vip Champion

In queste ore sul profilo ufficiale Instagram del sito 361Magazine, tra gli organizzatori del Vip Champion a Capri, è apparsa una foto di Pamela Prati, dove veniva annunciato il suo arrivato all'evento, dopo tutta la boutade mediatica che l'ha riguardata in queste settimane e che ne ha messo in discussione l'autorevolezza.

Pamela Prati si presenta al Vip Champions

Immediata la reazione di Eliana Michelazzo, la quale dopo aver visto la foto della Prati che si è presentata all'evento caprese, ha subito condiviso tale foto sul suo profilo ufficiale Instagram, postando una frase polemica nei confronti della bella showgirl.

'Senza vergogna! Capri??', ha scritto Eliana nella didascalia della foto che ha scelto di postare sulla sezione stories del suo account. Una frecciatina al vetriolo nei confronti della Prati, quasi come se avesse voluto dire che, dopo tutto lo scandalo del finto matrimonio architettato a tavolino, la showgirl ha ancora il 'coraggio' di presentarsi in giro e di partecipare ad eventi del genere.

Il caso Prati continua a tenere banco in televisione

Tuttavia, però, va detto che nell'intervista concessa a Verissimo, prima di chiudersi in un religioso 'silenzio stampa', la Prati aveva rivelato di essere stata plagiata dalle due agenti e che tutto era stato organizzato alle sue spalle. Peccato, però, che nelle interviste concesse ai vari programmi televisivi, la Prati raccontava la sua nuova vita da mamma e moglie, proprio come se la stesse vivendo.

Un caso che continua a suscitare fortissime polemiche, anche perché i punti che devono essere chiariti al momento sono ancora tanti. Il racconto di Eliana e quello di Pamela Perricciolo risulta essere ricco di contraddizioni e non si esclude che nelle prossime settimane possa esserci anche il tanto atteso confronto tra le due agenti della Prati nel corso del programma Live - Non è la D'Urso in onda su Canale 5 in prime time.