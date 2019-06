Sulla scia del successo di "Cherry Season", Canale 5 ha deciso di proporre un'altra soap turca per il periodo estivo. Il titolo originale della nuova serie è "Dolunay", tradotto in italiano come "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore". La data di esordio del nuovo prodotto è il 10 giugno e l'orario è quello lasciato libero da Uomini e donne ovvero dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45 (dopo Una Vita che tornerà quindi al suo orario tradizionale).

La protagonista femminile è interpretata dall'attrice Özge Gürel (la stessa che aveva interpretato Oyku in "Cherry Season") che presterà il volto a Nazli mentre il ruolo maschile sarà affidato a Can Yaman, che sarà Ferit. Le trame raccontano la storia di un'aspirante cuoca, esperta in cucina giapponese, che decide di fare esperienza lavorando a casa del burbero imprenditore Ferit. E tra loro, dopo una serie di problemi e incomprensioni, sboccia l'amore.

Ozge Gurel, protagonista della nuova soap "Bitter Sweet"

Bitter Sweet anticipazioni: Nazli lavora a casa di Ferit

Le anticipazioni di "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" relative alle puntata in onda dal 10 al 14 giugno si concentrano sulla protagonista Nazli, una giovane che studia per diventare cuoca. Il suo sogno, infatti, è quello di aprire un ristorante giapponese. Nazli si trova però in ristrettezze economiche e non riesce neppure a pagare la sua parte di affitto dell'appartamento che condivide con la sorella Asuman e l’amica Fatosh. Decide così di mettersi alla ricerca di lavoro e trova un occupazione presso Ferit, un manager maniaco dell'ordine, famoso per il suo brutto carattere tanto che nessun cuoco in passato è rimasto a lungo alle sue dipendenze.

Presso l'abitazione dell'imprenditore, Nazli conosce il nipotino Bulut che dal primo istante prova una forte simpatia per la giovane cuoca, tanto da chiederle di trascorrere una serata insieme a lui e allo zio.

Trame Bitter Sweet: una tragedia per il piccolo Bulut

Proseguendo con le anticipazioni di "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" della prossima settimana, Nazli viene convinta dalla sua insegnante a partecipare ad un evento che celebra i buoni rapporti tra Giappone e Turchia dove, a sorpresa, incontra Ferit, amico dell'organizzatore della festa.

Successivamente la giovane cuoca accetta di uscire con Deniz, che successivamente si scoprirà essere zio di Bulut. Nuovi personaggi fanno la loro entrata in scena, fino al triste epilogo settimanale: Ferit viene raggiunto da una telefonata che gli preannuncia l'incidente di cui Bulut è rimasto vittima insieme alla sua famiglia. Purtroppo i suoi genitori Demir e Zeynep sono deceduti mentre Bulut è riuscito a sopravvivere anche se è rimasto ferito gravemente.

Ferit accorre immediatamente in ospedale dal nipote e poco dopo chiede a Nazli di aiutarlo nelle gestione del bambino, rimasto orfano.