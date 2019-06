Torna l'appuntamento dedicato con Bitter Sweet, la Serie TV turca che sta infiammando i pomeriggi dei telespettatori italiani. Negli episodi in onda lunedì 24 e martedì 25 giugno, Nazli avrà uno svenimento a casa di Ferit, mentre Bulut finirà in ospedale in seguito ad un piccolo incidente.

Bitter Sweet: la scoperta di Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti l'episodio 11 in onda lunedì 24 giugno su Canale 5, svelano che Ferit continuerà nella sua battaglia per l'adozione del piccolo Bulut, affidato momentaneamente agli zii.

Pubblicità

Pubblicità

Purtroppo ogni sforzo dell'uomo si rivelerà vano in quanto il giudice sembrerà dalla parte di Hakan e Demet. Proprio questi ultimi organizzeranno un piano per far parte della società dalla quale sono sempre stati esclusi. Intanto Nazli scoprirà una cosa sconvolgente su sua sorella Asuman. Una scoperta che la metterà in difficoltà con il suo datore di lavoro.

Anticipazioni Bitter Sweet: Bulut in ospedale

Nel frattempo giungerà una chiamata dove si scoprirà che Bulut è stato portato al pronto soccorso dalla diabolica Demet.

Pubblicità

La simpatica cuoca e lo zio si precipiteranno in ospedale, dove capiranno che il piccolo si è fatto male a causa di una disattenzione di sua zia. Per questo motivo Ferit (Can Yaman) e Demet avranno un violentissimo litigio, dove il primo accuserà la donna di non avere a cuore la salute di Bulut (Alihan Türkdemir). Tuttavia il litigio sarà interrotto dall'arrivo improvviso di Hakan, il quale apparirà stupefatto dalla tensione nata tra la consorte e Ferit. Infine Fatos non troverà il coraggio di raccontare tutta la verità ad Engine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nazli sviene per colpa di Asuman

Gli spoiler di Bitter Sweet dell'episodio 12 in onda martedì 25 giugno, rivelano che Ferit continuerà ad indagare sui documenti che hanno permesso di affidare Bulut a Demet. Intanto Nazli (Ozge Gurel) temerà che sua sorella venga portata in galera, tanto da avere uno svenimento. La situazione si rivelerà assai complicata, se la risposta degli agenti non rivalutasse la posizione di Asuman. Le foto dei documenti, infatti, non riporteranno né la posizione né la data, tanto da poter identificare solo la marca del cellulare.

Un complice di Hakan, a questo punto, si appresterà a consegnare un altro cellulare alla giovane, tanto da intimarle di non recarsi più a casa per depistare i sospetti.

Demet e Hakan diventano soci dell'azienda

Intanto Demet e il consorte diventeranno soci di maggioranza dell'azienda, scatenando la rabbia di Ferit. A casa di Deniz (Hakan Kurtas), invece, Alya intuirà che il suo ex ha intenzione di fare una festa per Nazli, tanto da cercare di persuaderlo a non farla.

Pubblicità

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulla serie tv ambientata ad Istanbul.