La Serie TV turca Bitter Sweet sta tenendo alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Nelle puntate trasmesse da lunedì 24 a venerdì 28 giugno Ferit comincerà a dubitare delle vere intenzioni di Nazli mentre Bulut avrà un piccolo incidente. Infine Hakan deciderà di porre fine alla vita del manager.

Bitter Sweet: Nazli contro Asuman

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, svelano che il giudice prende le parti di Hakan e Demet nella battaglia per l'affidamento del piccolo Bulut.

Ferit, a questo punto, darà mandato ai suoi avvocati affinché indaghino meglio sulla situazione e presentino ricorso in quanto è sicuro che siano interessati più all'eredità che a suo nipote. Nel frattempo Nazli sarà molto arrabbiata con Asuman per la questione delle foto. La cuoca vorrebbe raccontare tutto a Ferit ma ha paura di tradire la sua fiducia.

Bulut in ospedale

Allo stesso tempo, Bulut sarà ricoverato in ospedale in seguito ad un banale incidente.

Ferit e Nazli, a questo punto, si precipiteranno in clinica per sincerarsi sulle sue condizioni di salute. Qui il duo avrà un violento litigio con Demet. Nel frattempo Fatos vorrebbe dire tutta la verità ad Engin ma Alya riuscirà a convincerla del contrario. Aslan, invece, capirà che dietro le foto c'è lo zampino di Asuman. Per tale ragione Nazli avrà uno svenimento. La ragazza quando riaprirà gli occhi scoprirà che le foto sono prive di informazioni, modello di cellulare a parte. Infine la sorella di Nazli si precipiterà dalla signora Demet per chiederle come comportarsi.

Aslan indaga su Nazli

Gli spoiler di Bitter Sweet svelano che Nazli si dividerà tra il lavoro e le visite al piccolo Bulut. Qui il bambino dimostrerà di avere nostalgia dello zio Aslan che si rifiuterà di andare a trovarlo. Il manager, infatti, eviterà la casa di Hakan e Demet a causa dei loro vecchi attriti. Tuttavia il compleanno del nipote potrebbe essere propizio per radunare tutti i membri della famiglia. Engin, intanto, scoprirà la vera vita di Fatos tanto da cominciare a sospettare di Ferit nei confronti di Nazli.

L'uomo, infatti, scoprirà che la sorella della donna è una ladra mentre la coinquilina Fatos è un'arrivista ed inizierà a credere che la cuoca sia simile a loro. Di conseguenza Aslan deciderà di non invitarla al compleanno del bambino.

Il piano diabolico di Hakan

Hakan dimostrerà di essere molto geloso dopo aver visto la fidanzata insieme a Ferit. Per tale ragione il cattivo ordinerà a Bekir di fare del male allo zio di Bulut. All'ultimo minuto Demet riuscirà a fermare il piano diabolico.

Ferit, intanto, deciderà di riaccompagnare a casa Nazli e Deniz. Durante il viaggio quest'ultimo riceverà una chiamata dove sarà informato che Alya si è ubriacata dopo le prove. Il giorno successivo il manager accompagnerà Deniz in garage per mostrargli l'auto dove hanno trovato la morte Zeynep e Demir. Infine Hakan non vorrà che venga scoperta la verità sull'incidente dove hanno perso la vita i genitori di Bulut.