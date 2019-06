Le vicende di Una vita continuano ad appassionare sempre più italiani su Canale 5. Negli episodi in onda in Spagna dal 24 al 28 giugno, Liberto verrà arrestato dopo essere stato accusato di violenza carnale mentre Ramon organizzerà un modo per smascherare Alfredo.

Una Vita: Ramon contro Alfredo

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti gli episodi in onda in Spagna da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, svelano che Rosina crederà che il bacio tra Liberto e Genoveva sia una trappola organizzata da quest'ultima.

Donna Susana, a questo punto, chiederà alla madre di Leonor di concedere una seconda chance al nipote. Di conseguenza, la donna accetterà di ascoltare le parole del Seler, se non venisse arrestato di nuovo. Bellita, invece, sarà molto entusiasta, tanto da organizzare una festa in onore dell'imminente tour di sua figlia Cinta e Rafael. Intanto Ramon organizzerà un piano per smascherare Alfredo grazie all'aiuto di un giornalista mentre Felipe insegnerà lo spagnolo a Marcia, sebbene la serva sia una spia di Ursula.

Anticipazioni Una Vita: Liberto accusato di violenza

Emilio si dimostrerà geloso della partenza di Cinta e Rafael, tanto che Camino cercherà di riportarlo alla calma. Intanto il quartiere di Acacias 38 sarà sotto choc dopo l'arresto di Liberto per violenza carnale nei confronti di Genoveva. Rosina, a questo punto, capirà che suo marito è caduto nella trappola della moglie di Alfredo. A tal proposito, l'avvocato Alvarez Hermoso si recherà alla stazione di polizia dove si scontrerà con Alfredo dopo aver espresso la volontà di incontrare il suo assistito.

Infine le cose per il Seler peggioreranno, quando l'avvocato comunicherà alla madre di Leonor l'esistenza di un testimone capace di incastrarlo per sempre.

La figlia di Jose ama Emilio

Le trame di Una Vita in onda tra un anno in Italia, svelano che la rivelazione di Felipe impedirà a Liberto di uscire sotto cauzione mentre Alfredo si rifiuterà di ritirare la denuncia. Intanto la truffa ideata da quest'ultimo comparirà su tutti i giornali, grazie all'idea del Palacios.

Jose, invece, capirà che sta succedendo qualcosa a sua figlia, la quale non vedrà l'ora di partire per il tour con Rafael. A tal proposito, la ragazza dirà ad Arantxa di amare Emilio e non il suo fidanzato.

Rosina non riesce a perdonare il Seler

Alfredo accuserà Ramon di averlo messo alla berlina mentre Rosina si metterà dalla parte di Liberto, tanto da fargli una visita in prigione. Più tardi, il Seler potrà tornare a casa mentre Cinta e Arantxa saluteranno tutto il vicinato prima della partenza.

Genoveva, invece, si sentirà in colpa per quello che ha fatto a Liberto dopo aver parlato a quattrocchi con Felipe. Il Palacios, intanto, chiederà a Carmen di organizzare una festa per il ritorno dell'amico. Purtroppo il clima gioioso sarà funestato dall'arrivo della vedova di Samuel che si avvicinerà al tavolo di Liberto. Di conseguenza, Rosina avrà una crisi isterica, tanto da obbligare il marito ad abbandonare il tetto coniugale.