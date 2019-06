David Scarantino e Cristina Incorvaia sono gli unici personaggi noti che parteciperanno alla sesta edizione di Temptation Island. Secondo quanto è emerso dal loro video di presentazione gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, affronteranno il reality dell'amore con una crisi in atto.

Cristina e David si sono fatti conoscere al pubblico per la loro storia fatta di alti e bassi. Entrambi hanno un carattere fumantino. Loro stessi nel video di presentazione di Temptation Island hanno ammesso di voler mettere alla prova il loro amore, per capire se questa volta è davvero quella giusta.

L'ex cavaliere del dating di Canale 5 è sempre più intenzionato a capire se la donna al suo fianco, è quella giusta prima di mettere su famiglia. D'altro canto anche Cristina ha confessato di voler capire se David è l'uomo con cui condividere una vita.

Durante l'ultimo video pubblicato sulla pagina ufficiale del programma, la Incorvaia ha ammesso di vivere un momento di crisi con il suo fidanzato. Lei stessa ha confessato di aver lasciato la casa dove abita con Scarantino.

In seguito, l'ex dama ha dichiarato di essere ritornata sotto lo stesso tetto di David, solo poco prima di partire per la Sardegna. Chissà se il momento di crisi tra David e Cristina influirà sul percorso della coppia.

Per sapere come affronteranno l'esperienza i due vip del cast, bisognerà seguire il reality dall'inizio alla fine. Ma non è escluso che possano essere proprio loro, la coppia scoppiata dopo sole 4 ore. Intanto, ai due ex protagonisti di U&D è arrivato il messaggio speciale di un ex cavaliere, Armando Incarnato.

Il consiglio di Filippo Bisciglia

La sesta edizione di Temptation Island sta per aprire i battenti. Dopo numerosi rinvii, il programma cult dell'estate è pronto a prendere il via. L'appuntamento con il reality dell'amore verrà trasmesso su Canale 5 da lunedì 24 giugno a partire dalle 21,20 circa. Nel frattempo Filippo Bisciglia ha cercato di dare un consiglio a tutti i telespettatori: "Uscite e godetevi la domenica. Stancatevi, per poi rilassarvi davanti alla televisione lunedì. Temptation Island promette tanti colpi di scena già dalla prima puntata".

Arcangelo e Nunzia: i più amati del web

La coppia formata da Nunzia e Arcangelo pare essere la più amata sul web. I due hanno scelto di mettere in gioco i propri sentimenti per due motivi diversi. Nunzia vorrebbe riuscire a fidarsi totalmente del suo fidanzato, dopo essersi sentita dire più di una bugia. Arcangelo invece, ha dichiarato che la sua fidanzata ha una brutta considerazione di lui: "Voglio che capisca che mi piace divertirmi, ma non con malizia come lei crede".

Chissà se anche loro riusciranno nel loro intento.