Le vicende di Bitter Sweet continuano ad emozionare i fans italiani. Nelle puntate trasmesse giovedì 20 e venerdì 21 giugno Demet e Hakan riusciranno ad ottenere la custodia temporanea del piccolo Bulut nonostante l'opposizione di Ferit. Nazli, invece, riceverà un'allettante proposta lavorativa.

Bitter Sweet: Bulut si trasferisce da Demet

Le anticipazioni di Bitter Sweet riguardante la puntata 9, in onda giovedì 20 giugno alle ore 14:45 su Canale 5 rivelano che Demet cercherà di prendere sempre più confidenza con Bulut (Alihan Türkdemir).

Ma il nipote di Ferit si dimostrerà molto diffidente in quanto credeva che la zia vivesse fino a quel momento in Australia. Asuman (Ilayda Akdogan), nel frattempo, riuscirà ad avvicinare il bambino a Demet (Aliona Bozbey). Proprio quest'ultima otterrà la custodia esclusiva di Bulut dopo aver presentato una serie di documenti presso il tribunale a sfavore di Aslan. Per tale ragione il bambino sarà costretto a fare i bagagli e trasferirsi in casa degli zii.

Ferit promette di lottare per suo nipote

Dall'altro canto Ferit non prenderà molto bene il trasferimento così repentino di Bulut in un'altra abitazione in quanto ha paura che soffra nuovamente per il distacco dopo la morte tragica dei suoi genitori in un incidente d'auto. Il manager, a questo punto, deciderà di lottare come un leone per togliere il nipote dalle grinfie di Hakan e Demet. Infatti sarà disposto a tutto pur di scoprire il colpevole della morte tragica dei genitori di suo nipote grazie alla scoperta di alcune informazioni sconvolgenti.

Un'offerta lavorativa per Nazli

Le nuove trame di Bitter Sweet, tratta dalla puntata 10 di venerdì 21 giugno (in onda su Canale 5), segnalano che il piccolo Bulut non si dimostrerà affatto contento di aver lasciato, sebbene in maniera temporanea, l'abitazione del suo adorato zio e di Nazli (Ozge Gurel). In questo frangente, il nipote di Ferit (Can Yaman) chiederà con insistenza di avere una persona familiare a lui vicino. Nazli, a questo punto, sarà costretta a fargli visita ma scoprirà l'esistenza di altri piani.

Demet e Hakan (Necip Memili), infatti, cercheranno di convincere la cuoca a lavorare per loro e licenziarsi dalla villa di Aslan. Una decisione che metterà la giovane tra due fuochi. Alla fine Nazli comprenderà che Bulet ha bisogno del suo aiuto tanto da chiedere un giorno di tempo per riflettere sull'allettante proposta lavorativa. Ma ecco che un imprevisto potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola. Cosa succederà? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulla Serie TV turca che sta infiammando i pomeriggi degli italiani.