Come aveva preannunciato la redattrice Raffaella Mennoia, anche nel cast della sesta edizione di Temptation Island ci sono dei volti già noti al pubblico. Nella giornata di oggi, sui profili social del reality, sono state pubblicate le foto ufficiali di tutti i single di quest'anno: tra i ragazzi spiccano molti ex corteggiatori di Uomini e donne, tra le ragazze la vincitrice del Grande Fratello 14, Federica Lepanto.

Ufficializzato tutto il cast di Temptation 6

Manca meno di una settimana alla prima puntata di Temptation Island: la nuova edizione del reality, infatti, debutterà su Canale 5 lunedì 24 giugno con tante sorprese.

Negli ultimi giorni, sono tante le anticipazioni che gli addetti ai lavori hanno dato sul cast di quest'anno: dopo aver conosciuto tutte le 6 le coppie in gara, in queste ore il pubblico ha potuto vedere anche il volto dei ragazzi/e single che avranno il compito di tentare i protagonisti.

Sul profilo Instagram del format, infatti, sono state pubblicate le foto ufficiali sia dei fidanzati che dei "tentatori": a colpire l'attenzione degli appassionati di gossip, però, sono stati soprattutto alcune facce già note.

Tra i maschietti che condivideranno il villaggio con Cristina Incorvaia&Co ci sono: Giulio Raselli (ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne), Rodolfo Salemi (spasimante di Mara Fasone), Alessandro Cannataro (vecchia conoscenza di Sara Affi Fella) e Nicolas Bovi (ex compagno di Beatrice Valli e padre del piccolo Alessandro).

L'unica donna famosa che è presente nel villaggio dei fidanzati, invece, è Federica Lepanto: la bella mora è conosciuta da tutto il pubblico per aver vinto la quattordicesima edizione del Grande Fratello. Dopo il trionfo nel reality Mediaset, la giovane ha fatto parlare di sé per la turbolenta storia d'amore con Gianfilippo Lavuri, con il quale è finita male non molto tempo fa.

Le sei coppie del reality di Canale 5

A completare il cast della sesta edizione di Temptation Island, sono le coppie di quest'anno: tra cinque giorni, infatti, Filippo Bisciglia racconterà le motivazioni che hanno spinto i 12 protagonisti a mettersi alla prova nel reality estivo di Canale 5.

Gli unici personaggi già noti al pubblico, sono Cristina Incorvaia e David Scarantino: i due si sono conosciuti a Uomini e Donne Over e, dopo pochi mesi di convivenza, hanno accettato di partecipare al format Mediaset per capire se sono davvero fatti l'uno per l'altro.

Gli altri amori che impareremo a conoscere da lunedì 24 giugno, sono quelli di: Jessica e Andrea, Nunzia e Arcangelo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Massimo e Ilaria.

Stando ad un'anticipazione che ha dato Maria De Filippi, una delle coppie del cast lascerà il programma a poche ore dall'inizio delle registrazioni: pare che una delle fidanzata si sia presa una cotta per un single e il suo compagno ha richiesto il falò di confronto finale immediato per dirle addio.