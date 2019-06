La famosa attrice turca Ozge Gurel per la felicità dei telespettatori italiani è tornata sul piccolo schermo, dopo aver ottenuto un grande successo con la soap “Cherry Season”. L’interprete di Oyku Acar veste i panni dell’aspirante cuoca Nazli Piran nella nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che dopo tanta attesa ha finalmente debuttato nel primo pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal 10 giugno 2019. Le prossime puntate, saranno incentrate su una lotta continua per l’affidamento del piccolo Bulut.

Il perfido Hakan Onder anche se riuscirà ad ottenere la custodia del bambino insieme alla moglie Demet, darà inizio ad una tremenda vendetta. Il malvagio uomo dopo aver ascoltato la sua amata ricordare con Ferit Aslan i momenti in cui erano fidanzati, avrà una bruttissima reazione. Hakan ordinerà al suo scagnozzo Bekir, di uccidere il datore di lavoro di Nazli come ha fatto con Demir e Zeynep.

La morte di Demir e Zeynep, Bulut affidato agli Onder

Negli episodi italiani attuali, il pubblico ha assistito al primo avvenimento drammatico dello sceneggiato.

A seguito della vittoria della gara d’appalto portata a casa dall’azienda degli Aslan, due membri della famiglia di Ferit hanno perso la vita. Si tratta di Demir e Zeynep, che sono deceduti a causa in un incidente stradale. A partire da oggi, ha avuto inizio una battaglia per decidere a chi dovrà essere affidato il piccolo Bulut rimasto orfano di genitori, ma per adesso è stato accolto dallo zio Ferit. Il perfido Hakan essendo a conoscenza che il bambino diventerà in proprietario del 48% delle azioni della Pusula Holding, si è interessato per ottenere la custodia dello stesso ricevendo ovviamente il consenso della moglie Demet.

Gli spoiler fino al 21 giugno, rivelano che i coniugi Onder grazie ad Asuman riusciranno a mettere le mani su un documento, attraverso cui il defunto Demir ha espresso la sua volontà di dare alla sorella il 5% della sua società per mettere fine ai loro dissapori. Il giudice incaricato per decidere la sorte di Bulut, dopo aver visto la documentazione a favore di Demet, affiderà alla stessa e al marito il minore, ma in modo temporaneo.

Demet ama ancora Ferit, Hakan attenta alla vita del datore di lavoro di Nazli

In seguito Hakan dimostrerà ancora una volta di non vedere di buon occhio l’Aslan, poiché avrà il timore che la sua amata potrebbe tornare di nuovo tra le sue braccia.

Il presentimento dell’Onder diverrà realtà, dato che tramite alcune conversazioni che sua moglie avrà con Ferit, si capirà che è stato l’imprenditore a lasciare la donna in passato. Durante l’ottavo compleanno di Bulut che verrà trasmesso su Canale 5 a luglio 2019, l’Aslan riuscirà a convincere Hakan a consentire a suo nipote di festeggiare con lui: Demet approfitterà della situazione per presentarsi a casa di Leman (madre di Ferit), ma in compagnia del marito.

Al termine del party, la sorella del defunto Demir darà dimostrazione che nel suo cuore c’è ancora il datore di lavoro di Nazli, visto che quando si ritroveranno soli gli farà presente che avrebbero potuto fare da genitori a Bulut, se sarebbero rimasti insieme. Hakan dopo aver ascoltato le parole della moglie, perderà completamente il senno della ragione. Il malvagio uomo contatterà al telefono uno dei suoi uomini, e gli ordinerà di manomettere i freni dell’automobile di Ferit.