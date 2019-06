Torna l'appuntamento con le notizie di Un posto al sole, la soap opera che intrattiene sempre più telespettatori su Rai Tre. Nelle puntate in programma dal 24 al 28 giugno, Vittorio cadrà nella trappola di Anita mentre Leonardo farà ritorno a Napoli. Infine Diego avrà uno scontro col presunto amante di Beatrice, Eugenio.

Un posto al sole: Leonardo torna a Napoli

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate che i telespettatori di Rai Tre avranno modo di vedere da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, rivelano che Leonardo Arena arriverà dal Messico con la vecchia imbarcazione di Tommaso.

Inoltre, farà una proposta a Serena ed alla figlia. L'uomo, infatti, le chiederà di fare un giro in barca con lo scopo di accattivarsi le simpatie dei Sartori.

Anticipazioni Un posto al sole: Vittorio e Anita si baciano

Allo stesso tempo, Diego vorrà vederci chiaro sulla relazione nata tra Beatrice e Eugenio, tanto da cominciare a pedinare il presunto amante. Il Giordano, infatti, dimostrerà di essere sempre più ossessionato dall'ex fidanzata, tanto da poter commettere perfino una pazzia.

La gita della famiglia Sartori, intanto, si rivelerà un disastro quando Leonardo rivelerà un segreto alla Cirillo. Vittorio (Amato D'Auria), invece, sarà provocato da Anita, dopo aver intrapreso una storia con Alex. A tal proposito, il giovane Del Bue cadrà nella trappola della prima, tanto da baciarla.

L'arrivo dei genitori di Nadia

Nel frattempo Marina (Nina Soldano) dovrà fare i conti con la solitudine, visto l'assenza della nipote e la lontananza da Elena e Alice.

Inoltre, l'ex moglie del Ferri avrà dei problemi per colpa degli orari di lavoro imposti dal dottor Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Di conseguenza, Marina comincerà a cadere nel tunnel della depressione, mentre i genitori di Nadia arriveranno a Napoli per ficcare il naso nei piani di Renato.

Diego contro Eugenio

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in onda prossima settimana sui teleschermi di Rai Tre, rivelano che i guai per Marina aumenteranno quando rimarrà vittima di una rapina nella sua abitazione.

Il furto, infatti, segnerà la Giordano mentre Raffaele approfitterà di Otello per far ottenere a Renato l'approvazione dei genitori di Nadia, appena arrivati a Napoli. Marina, invece, scoprirà che gli è stata rubata una foto contenuta in una cornice e darà la colpa alla cameriera. Allo stesso tempo, Eugenio Nicotera si scontrerà con Diego dopo aver rischiato di morire investito da un auto. Infine, Arturo continuerà ad aggirarsi vicino alla Villa dell'ex moglie del Ferri.

Come evolverà la vicenda? Le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate al Palazzo Palladini lo sveleranno.