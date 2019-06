Le trame dell’appassionante serie televisiva di origini spagnole “Una vita” continuano ad essere sempre più avvincenti. Nelle puntate iberiche in programmazione questa settimana, la domestica Casilda Escolano assisterà ad una scena spiazzante. La vedova di Martin Enraje a causa di Ursula Dicenta interromperà un momento intimo tra Liberto Seler e Genoveva. Ebbene sì, l’inserviente verrà a conoscenza che il nipote di Susana ha tradito la moglie Rosina Rubio.

Casilda e l’infedeltà di Liberto, le indagini di Cesareo

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda in Spagna da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019, dicono che le signore di Acacias 38 attenderanno la pubblicazione sul giornale delle loro proteste. Intanto Emilio metterà fine alla relazione con Cinta, dopo averla vista cedere alle avance di Rafael. Camino dopo essersi addormentata per l’ennesima volta nel ristorante, pronuncerà il nome di un certo Valdeza durante un incubo, venendo ascoltata da Camino.

Cinta darà un bacio al giovane chitarrista, dopo aver deciso di andare in tour con lui. Ursula essendo a conoscenza che Genoveva e Liberto sono sul punto di fare l’amore, ordinerà a Casilda di recarsi nell’appartamento della donna. Quest’ultima sorprenderà il Seler tra le braccia della moglie di Alfredo. Ramon e Carmen dopo aver festeggiato il loro imminente matrimonio su richiesta dei loro amici, apprenderanno che la banca americana è fallita in modo definitivo.

Cesareo farà delle indagini per scoprire chi è Valdeza, mentre Rosina apprenderà grazie a Casilda che suo marito l’ha tradita. Genoveva celebrerà la sua vittoria, quando verrà a conoscenza che la madre di Leonor è stata messa al corrente dell’infedeltà del nipote di Susana.

Alfredo denuncia il Seler, Rosina non vuole perdonare il marito

Tutti i paesani cadranno in preda alla disperazione dopo aver appreso la notizia della bancarotta, per essere caduti in rovina.

Il padre di Antonito e Felipe architetteranno un piano per incastrare Alfredo. Genoveva farà infuriare il marito, quando gli dirà di essere stata colta in flagrante con Liberto. Nel frattempo quest’ultimo in preda ai sensi di colpa per aver ceduto alle avance di Genoveva, si servirà dell’aiuto di Casilda per salvare il suo matrimonio. Cinta per risollevare economicamente i Dominguez ribadirà di aver deciso di partire con Rafael, affermando che si tratta del suo fidanzato.

Alfredo farà presente a Liberto che lo denuncerà alla polizia, per aver trascorso la notte con sua moglie. Emilio entrerà in crisi quando verrà a sapere che Cinta e Rafael sono in procinto di partire, invece il Bryce dirà a Ramon che non gli consentirà di agire contro di lui. Successivamente Marcelina riuscirà a far incontrare i coniugi Seler, ma purtroppo il tanto atteso momento verrà interrotto. Liberto dopo essere stato accusato di adulterio, si confronterà con la moglie.

La madre di Leonor con sincerità dirà al nipote di Susana di non essere in grado di perdonare il suo tradimento.