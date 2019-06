Prosegue l'avventura del campione Nicolò a Caduta Libera, il fortunato game-show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti che vedremo in onda per tutta l'estate nello slot orario del preserale. Un appuntamento ormai imperdibile per milioni di spettatori che si sono appassionati in questi mesi anche alle vicende del baby-campione bresciano, il quale proprio nel corso della puntata di sabato 22 giugno del programma di Canale 5 ha presentato al pubblico la nuova fidanzata.

Nuovo amore per il baby-campione Nicolò di Caduta Libera

Durante l'appuntamento di sabato scorso con il game-show di Canale 5, il giovane campione ha portato in studio anche colei che è la sua nuova fidanzata. Si tratta della bella Sara, la quale era presente tra il pubblico della trasmissione per sostenere il partner nelle nuove sfide che lo attendono a Caduta Libera.

"Caspita, ma tu le sceglie tutte belle. Sara è una meraviglia", ha esclamato Gerry Scotti dopo aver visto la ragazza, molto apprezzata anche sul web e sui social con tantissimi commenti positivi.

Insomma, grazie anche alla fama conquistata a Caduta Libera, Nicolò continua ad essere un vero e proprio "latin lover", in grado di fare strage di cuori tra le giovani telespettatrici.

Vedremo se questa storia d'amore andrà avanti, oppure se giungerà al capolinea dopo poche settimane, così come è successo con l'altra ragazza che aveva conosciuto proprio nello studio di Caduta Libera come sua sfidante. In quel caso la love story tra i due non era andata a buon fine e si erano detti addio dopo poco tempo.

Qualche settimana fa, inoltre, Scalfi aveva ritrovato la sua ex tra gli sfidanti e, malgrado qualche frecciatina piccante, tra i due non c'era stato alcun ritorno di fiamma.

Si vocifera che Nicolò Scalfi sia stato sconfitto

In queste ore si sta parlando di Nicolò anche in merito al suo futuro nella trasmissione di Canale 5. Si vocifera, infatti, che ben presto il campione di Caduta Libera potrebbe lasciare il suo posto. Su Twitter, diversi utenti hanno segnalato che il ragazzo sarebbe stato sconfitto e che la fatidica puntata verrà trasmessa in televisione intorno alla metà di luglio.

E così, dopo aver conquistato (per ora) 510 mila euro, anche per Scalfi sarebbe giunto il momento di abdicare.

Intanto Caduta Libera continua ad ottenere grandi risultati dal punto di vista degli ascolti. Il game-show targato Mediaset appassiona ogni sera una media di oltre 3 milioni di spettatori, conquistando uno share che oscilla tra il 20 e il 22%, con picchi di oltre quattro milioni e mezzo durante il gioco finale dei "10 passi", a ridosso della messa in onda del Tg5 della sera.