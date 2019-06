Da martedì 25 giugno parte la programmazione di The Resident. La nuova serie andrà in onda su Rai 1 in prima serata e, sebbene sia ambientata in ospedale, sarà molto diversa da The Good Doctor, il successo estivo dello scorso anno.

I primi episodi di The Resident

The Resident è una novità nella TV in chiaro, ma va già in onda su Sky. Nel primo episodio dell'appassionante medical drama, il protagonista Devon Parvesh, un medico neolaureato, arriverà all'ospedale di Atlanta.

Pubblicità

Pubblicità

Al Chastain Park Memorial, comincerà a lavorare come specializzando sotto l'ala protettiva del dottor Conrad Hawkins. Devon scoprirà i metodi duri e poco convenzionali che il suo superiore adotta per curare i suoi pazienti.

Intanto Conrad si sconterà con il primario di chirurgia Randolph Bell. Nel secondo episodio, Conrad riceverà l'attesa telefonata che gli annuncia una buona notizia: finalmente sarà disponibile un cuore per il trapianto a un suo paziente in lista da due anni.

Pubblicità

La notizia, però, presto avrà dei risvolti poco felici perché arriverà in ospedale un membro del Congresso con un attacco di cuore e verrà inserito in priorità facendo saltare l'operazione chirurgica.

Nel frattempo sparirà un file in ospedale e Nic inizierà a sospettare che sia stato qualcuno all'interno dell'ambiente lavorativo. Nell'episodio successivo, oltre alla scoperta di altri lati di Conrad, verrà messa in primo piano la malasanità. In ospedale, infatti, arriverà Louisa, una giovane a cui verrà diagnosticato un grave tumore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La ragazza risulterà non coperta da assicurazione sanitaria e questo farà storcere il naso a molti in ospedale. Inoltre, la giovane studentessa si scoprirà essere un'immigrata clandestina e Devon prenderà a cuore questo caso, tanto da cercare insieme a Conrad una soluzione per salvarla dall'ufficio immigrazione. Il medico troverà anche un modo per operarla ugualmente, ma questo gli costerà il posto in pronto soccorso. Intanto al Chastain Park arriverà una ex paziente che era stata in cura per un tumore: la ragazza starà di nuovo male. A questo punto si scoprirà che anche Lane darà molta più importanza al denaro e alle cure sperimentali, che alla vita dei suoi pazienti.

Il cast e il successo della serie

Gli attori di The Resident sono volti già conosciuti per chi segue le Serie TV americane: Emily VanCamp è la protagonista di Everwood e Revenge e Matt Czuchry è Logan nella fortunata serie Una mamma per amica. La prima stagione della serie conta 14 episodi che la Rai trasmetterà in cinque serate ogni martedì a partire dalle 21:30. Su Fox, la serie televisiva americana ha ottenuto un buon successo, tanto che si è deciso di rinnovarla alla terza stagione.

Pubblicità

La sua trama avvincente che intreccia casi ospedalieri a vicende sentimentali ha attratto milioni di telespettatori.