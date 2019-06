Non c'è pace in tutta questa vicenda che ha come protagoniste Pamela Prati e le sue due agenti, le quali, in queste ultime settimane, hanno scelto di raccontare tutta la verità su quello che sarebbe successo. Il caso del finto matrimonio con un presunto Mark Caltagirone ha riempito le prime pagine di tutti i settimanali di Gossip ed ha fatto boom in tutti i programmi televisivi che se ne sono occupati. Eliana e Pamela sostengono entrambe di essere state raggirate da Pamela Perricciolo, intanto però la Michelazzo è finita nuovamente nei guai dopo aver mostrato pubblicamente le foto di colui che le era stato presentato come il Mark Caltagirone di questa vicenda.

Il finto Mark Caltagirone sbotta contro Eliana

Nel dettaglio, infatti, Eliana in una recente diretta fatta sul suo profilo Instagram ha mostrato pubblicamente le immagini di quest'uomo che sarebbe dovuto diventare il marito di Pamela Prati. Peccato, però, che Mark Caltagirone non esista e che, in realtà, quella foto era di un uomo completamente estraneo ai fatti, così come lo erano Sebastian e Rebecca, i due bambini 'fake' che la Prati sosteneva di aver preso in affido con Caltagirone.

Eliana Michelazzo ancora nei guai

Il falso Mark Caltagirone ha presentato una nuova querela contro la Michelazzo per aver mostrato su Instagram la sua foto e quella di sua figlia che è stata spacciata in queste settimane per la piccola Rebecca. Intervistato dal programma 'Storie Italiane' in onda su Raiuno, l'uomo ha raccontato che la denuncia è partita dopo giorni e giorni di segnalazioni e che, al momento, c'è un magistrato che si sta occupando del caso.

'Voglio tutelare la mia immagine e quella di mia figlia', ha raccontato in televisione il 'finto' Mark Caltagirone, il quale ha anche ammesso di essere molto arrabbiato, visto che ormai è palese a tutti che si tratti di un 'fake' e non riesce a spiegarsi perché vengano utilizzate ancora le sue fotografie e quelle di sua figlia per associarle a questo triste caso del matrimonio di Pamela Prati.

Anche la finta Tiziana Coppi sbotta sui social

L'uomo in questione si chiama Marco Di Carlo e, dopo il suo sfogo in televisione nel programma mattutino di Raiuno, ecco che è arrivato un messaggio di scuse da parte di Eliana Michelazzo, la quale su Instagram ha postato uno sfogo in cui chiede scusa per aver mostrato nuovamente la sua immagine ma sostiene di averlo fatto per dimostrare a tutti che anche lei è una vittima di questa vicenda.

Ma in queste ore anche la finta Tiziana Coppi ha sbottato sui social dato che sono state utilizzate delle foto di una donna che esiste realmente e che si chiama Dora.

'Non ho parole, non ho la più pallida idea di chi siano queste persone', ha chiosato la donna nel suo sfogo pubblicato su Facebook.