Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera in onda da tantissimi anni sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in onda dal 3 al 7 giugno, Taylor si dimostrerà contraria al nozze tra Hope e Liam, tanto da organizzare un piano per sabotare l'evento.

Beautiful: Hope invita Steffy alle sue nozze

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno, svelano che Hope andrà a trovare la madre e le racconterà di aver invitato Steffy e Taylor al matrimonio con Liam. Una decisione che non sarà appoggiata da Brooke. La moglie di Ridge riterrà che invitare la Forrester e sua madre sia stato un grosso sbaglio.

Anticipazioni Beautiful: il ritorno di Bridget e Donna

Ma ecco che arriverà il fatidico giorno per Hope e Liam. All'evento interverranno molti ospiti, tra cui Bridget, Donna e Katie, entusiaste di partecipare alla felicità della Logan. Nel frattempo Wyatt aiuterà lo Spencer a prepararsi prima di dare inizio alla celebrazione della cerimonia. Taylor invece penserà che non sia giusto che Steffy debba assistere al matrimonio tra il suo ex marito e Hope, in quanto teme che possa soffrire. Tuttavia, la madre di Kelly si dimostrerà più forte di tutto, tanto da voler partecipare alla felicità degli altri.

Beautiful, trame al 7 giugno: Taylor tenta di impedire le nozze di Hope e Liam

Il piano di Taylor

Le trame di Beautiful in onda fino al 7 giugno, rivelano che Taylor dimostrerà di non essere affatto felice della scelta di Liam. Per tale ragione la Hayes chiederà di incontrarlo prima di entrare in chiesa. In questo frangente, la psichiatra cercherà di convincere lo Spencer a non sposarsi. La moglie di Ridge andrà letteralmente su tutte le furie, tanto da invitare la madre di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ad andarsene subito via.

Nel salotto di casa Forrester si svolgerà il romantico matrimonio tra Hope e Liam (Scott Clifton), che appariranno radiosi dalla felicità. I due sposi si scambieranno le promesse e le fedi davanti a Dio e gli uomini. Qui Bill (Don Diamont) accuserà dei forti rimorsi di coscienza per il male fatto ai suoi figli. Il magnate deciderà di recuperare il rapporto con Wyatt e suo fratello per tornare ad essere una famiglia unita. Infine Brooke e Taylor saranno protagoniste di un esilarante siparietto in occasione del banchetto nuziale, dove non esiteranno a tirarsi la torta nuziale in faccia.

Possiamo anticipare che le nozze tra la figlia di Brooke e lo Spencer dureranno ben poco, in quanto nelle puntate appena andate in onda in America la coppia ha posto la parola fine alla loro unione.