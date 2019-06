Da quando ha iniziato a circolare la notizia della rottura tra Diletta Leotta e Matteo Mammì, la ragazza è costantemente al centro del Gossip per la sua vita sentimentale. L'unico flirt che le è stato attribuito fino ad oggi, è quello con Francesco Monte: nonostante la smentita della diretta interessata, i giornalisti di Dagospia sostengono che qualcosa di vero ci sia dietro a questa voce. La giornalista, comunque, condividerebbe molte sue serate anche con una bellissima amica: Belen Rodriguez.

La Leotta è single: il gossip si scatena

Nonostante Diletta Leotta non abbia ancora confermato la notizia, sembra certa la fine della sua lunga storia d'amore con Matteo Mammì. Da qualche settimana a questa parte, infatti, la bionda giornalista viene accostata ad un tronista anch'egli tornato single da pochissimo: Francesco Monte.

I diretti interessati non confermano le voci che li vorrebbero molto vicini, ma Dagospia ne è certo: tra i due bellissimi, ci sarebbe un flirt ma ancora nulla di particolarmente importante.

Un articolo che è apparso sul sito di Roberto D'Agostino in queste ore, infatti, racconta la nuova vita da donna libera della Leotta: dai presunti incontri con il pugliese, alle serate di bagordi che condivide con una bellissima collega.

"Diletta nostra sa cavalcare le onde dei social ed ha creato ad arte un equivoco, facendo capire di frequentare Francesco", fa sapere Alberto Dandolo. "L.a frequentazione c'è, ma c'è anche molta panna mediatica.

Lei fa, disfà, crea e gioca ad uso e consumo della notizia".

Insomma, la news sulla passione che sarebbe scoppiata tra il volto di Sky e Monte, sarebbe vera per metà: Dagospia, infatti, sostiene che l'intento attuale della Leotta sarebbe quello che far parlare di sé per tutta l'estate, con i suoi nuovi amori (veri o presunti) e facendosi vedere accanto a personaggi in vista.

Belen e Diletta amiche: i social impazziscono

Un'altra indiscrezione che Dagospia ha dato sulla nuova vita da single della Leotta, è la seguente: "In questi giorni esce e si diverte anche con l'ex cognata di Monte, colei che fino all'estate scorsa ha dominato le copertine ma che quest'anno preferisce dare un'immagine più familiare e di riappacificazione con l'ex marito Stefano De Martino".

Alberto Dandolo ovviamente parla di Belen Rodriguez, con la quale Diletta ha instaurato un rapporto d'amicizia qualche mese fa quando l'argentina è stata ospite del programma radiofonico condotto anche dalla giornalista.

Le foto che le due bellissime hanno pubblicato su Instagram insieme, hanno fatto incetta di "mi piace": migliaia di italiani, infatti, sono impazziti nel vedere nello stesso scatto due tra le donne più belle e desiderate della nostra Tv.