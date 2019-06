Continua l'appuntamento con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che tiene alta la concentrazione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni delle prossime puntate svelano che proseguiranno le bugie raccontate da Carmelo, Don Berengario e Julieta riguardo alla persona di Eustaquio. Questo atteggiamento non avrà degli effetti benefici e il sindaco del paese di Puente Viejo, per una serie di motivi, sarà costretto a raccontare la verità ai parenti.

Tale retroscena sarà pronto per avere delle ripercussioni al punto che Carmelo e Berengario uccideranno i Molero. La situazione si comprometterà nel momento in cui si avvicinerà il giorno del matrimonio tra Julieta e Saul (Ruben Bernal). L'Uriarte dovrà fare i conti con il rapimento dei Molero e il motivo di quest’atteggiamento sarà dovuto al fatto che la nipote di Consuelo si è intromessa nelle faccende riguardanti i territori di Las Lagunas. I due uomini non perderanno tempo violentando la giovane donna e Julieta si troverà alle prese con delle ripercussioni fisiche e psicologiche.

Julieta alle prese con una crisi dopo aver subito la violenza

Il sindaco e il parroco si metteranno sulle tracce di Julieta (Claudia Galan) ma gli ostacoli non saranno terminati perché i due uomini si troveranno coinvolti in una sparatoria. I pericoli aumenteranno dopo che Carmelo e Berengario verranno a conoscenza della violenza subita da Julieta, al punto che il primo cittadino perderà la pazienza.

Il sindaco sparerà un colpo nei confronti di Eustaquio e ucciderà l'uomo.

Berengario sarà impegnato a scontrarsi con Lamberto per difendere la vita di Carmelo (Raul Pena) e ucciderà il nemico. Il parroco e il sindaco non avranno intenzione di denunciare l'avvenimento alle autorità e Julieta si troverà ad affrontare una crisi nervosa.

Carmelo pronto a raccontare la verità

La compagna di Saul pregherà Berengario e Carmelo a non raccontare la verità alle forze dell'ordine riguardo alle violenze subite. Il sacerdote sarà vicino a svelare la realtà dei fatti alla polizia e Severo comincerà ad avere dei sospetti riguardo alla questione.

Severo vorrà avere delle chiare spiegazioni da parte di Carmelo, sicuro che gli siano state raccontate delle menzogne. Il dialogo tra Carmelo e l'amico vedrà la partecipazione di Adela (Ruth Llopis) e Irene (Rebeca Sala). Alla fine, il primo cittadino si convincerà a raccontare la verità nel dettaglio. Le persone informate dei fatti decideranno di mantenere il silenzio riguardo alla drammatica vicenda.