Da quando sono tornati insieme, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non perdono occasione per dichiararsi amore anche sui social network. Negli ultimi mesi, infatti, sono tantissime le dediche che i due si sono scambiati su Instagram nonostante abbiano sempre detto di voler proteggere il loro rapporto dai media. L'altro giorno, a chi abbia osato criticare le prestazioni da dj che il napoletano fa da qualche tempo a questa parte, la showgirl argentina ha risposto con un commento sia piccato che ambiguo.

Pubblicità

Pubblicità

Belen difende Stefano sui social

Oltre a diventare uno dei volti di riferimenti di Rai 2, negli ultimi mesi Stefano De Martino ha deciso di cimentarsi con la consolle: quando è libero da impegni in Tv, infatti, il ragazzo si diletta a vestire i panni del dj. Sono un bel po' le serate "Adoro" che il ballerino ha organizzato quest'anno: assieme ad un paio di amici, il 29enne intrattiene con musica anni '90 la folla che accorre a Milano per i suoi eventi.

Pubblicità

Una presenza fissa accanto al napoletano, è Belen Rodriguez: da quando i due si sono ritrovati, infatti, la showgirl non è mai mancata a nessuna delle serate che il suo maritino mette su nelle discoteche più famose della città. Se da un lato c'è chi apprezza la versatilità del giovane, dall'altro c'è chi mette seriamente in dubbio le sue capacità: sotto ad una foto che ha pubblicato l'argentina l'altro giorno, infatti, c'è stato chi ha provato a criticare la sua dolce metà con ironia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

"Ora sa mettere anche i dischi?", ha domandato qualcuno con tono provocatorio. La risposta di Belen, non ha tardato ad arrivare: "Lui sa fare tutto". Insomma, la 35enne è talmente innamorata del suo Stefano che non trova alcun difetto in lui e nelle attività alle quali si presta. Oltre a far impazzire i fan della coppia con questo commento in difesa di De Martino, la Rodriguez ha catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip per il presunto riferimento alla passionalità del marito

Passione alle stelle tra i 'DeMartinez'

Da quando sono volati in Marocco con Santiago nel periodo di Pasqua, Belen e Stefano non perdono occasione per condividere il loro amore ritrovato con le tante persone che li seguono sui social network.

Oltre a scambiarsi parole d'amore a distanza, sono tante le foto di coppia che i piccioncini pubblicano sui rispettivi profili Instagram negli ultimi mesi. A catturare l'attenzione degli amanti della cronaca rosa, però, sono soprattutto le Stories che la showgirl posta dei momenti di intimità che vive con il marito. Meno di 10 giorni fa, ad esempio, la Rodriguez e De Martino sono volati a Madrid per assistere ad un concerto: alla fine della serata, la conduttrice ha condiviso sul suo account un paio di filmati che hanno fatto molto discutere.

A Stefano che stava per addormentarsi per la stanchezza, l'argentina ha detto con tono provocatorio: "Mi sa che stasera me lo devo accarezzare da sola (il lato b, ndr)".

Pubblicità

Il ballerino ha colto la palla al balzo per tirarsi su dal letto e dare un bacio alla moglie: dopo circa un'ora d'assenza dai social, la soubrette ha pubblicato una foto della sua mano intrecciata a quella di De Martino, lasciando ben intendere cosa sia successo tra loro in quel lasso di tempo.