Negli ultimi giorni Sfera Ebbasta è al centro delle cronache mediatiche per diversi motivi. In primis l'acuirsi delle polemiche per la sua partecipazione alla prossima edizione di X Factor in qualità di giudice, ma anche e soprattutto per la diffusione online di alcune immagini che immortalano il trapper in compagnia di uno dei musicisti e deejay più conosciuti a livello globale, ovvero l'americano Steve Aoki.

Sfera Ebbasta e Steve Aoki, il feat che fa sognare i fan

Oltre alle immagini, caricate su entrambi i canali social dei due artisti, Sfera ha diffuso uno screenshot che lascia presagire un'imminente collaborazione, ovviamente in ambito musicale, tra i due.

Pubblicità

Pubblicità

Ma quelli sopracitati non sono gli unici motivi per cui il nome di Sfera Ebbasta nelle ultime ore è ancor più citato del solito sui social.

Sul web sta infatti circolando un video dove il cantante viene 'trollato' da una ragazza. Nella clip, diventata virale nelle ultime ore, è possibile vedere la giovane avvicinarsi al trapper, fingendo di desiderare un autografo ed una foto, salvo poi prenderlo in giro, invitandolo a smettere con la musica, vista la scarsa qualità delle sue produzioni artistiche.

Pubblicità

Queste le parole della ragazza: 'Posso farti una domanda Sfera? Quando ti ritirerai dalla scena? Perché fai veramente ca...'

Quello che in molti non hanno notato è che la clip è stata girata proprio mentre il rapper era in compagnia di Steve Aoki, ben riconoscibile sullo sfondo della clip, seduto con lui ad un bar. I due indossano infatti gli stessi vestiti visibili in altre immagini pubbliche del loro incontro.

Il video dello scherzo e il commento di Sfera Ebbasta: 'Le avevo pure lasciato cinque euro per il treno'

La reazione di Sfera Ebbasta alla provocazione della ragazza è stata in ogni caso encomiabile, il trapper è infatti riuscito a mantenere la calma, facendosi anche una risata, senza proferire alcuna replica polemica all'adolescente che lo aveva appena 'trollato'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip X Factor

La clip originale della ragazza è stata caricata su Facebook ed al momento conta circa 9000 visualizzazioni, ma la vera viralità del video si è concretizzata su Instagram. Il contenuto è stato infatti ricaricato da numerose pagine, tra queste anche 'Traprap Italia', che ha addirittura ricevuto un commento sulla vicenda da parte dello stesso Sfera Ebbasta, che ha dichiarato: "Le ho lasciato anche cinque euro per il treno, ma non lo ha messo nel video", allegando al commento una faccina triste.

Il video sta suscitando reazioni contrastanti da parte degli appassionati di Rap italiano. Molti infatti, inclusi alcuni tra gli abituali detrattori del trapper, non l'hanno trovato affatto divertente, ed hanno commentato la situazione con frasi abbastanza critiche nei confronti della ragazza autrice del 'troll'.