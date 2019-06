Stasera su Sky Uno andrà in onda un nuovo appuntamento con 4 Hotel, il reality dedicato dedicato al mondo dell'albergazione, condotto dallo chef Bruno Barbieri.

Come di consuetudine, la gara tra gli albergatori vedrà una città protagonista e quella di oggi sarà Roma; l'obiettivo sarà decretare il miglior hotel della capitale, prendendo come spunto l'offerta che la città offre, visto che è molto varia e adatta a tutti.

Saranno in quattro a contendersi il titolo di vincitore e tra questi troviamo Paola, responsabile marketing dell'hotel The Yellow Square; un ostello con alle spalle vent'anni di onorata attività, ma che a oggi si è trasformato in vero un punto di riferimento dove gli ospiti, oltre che soggiornare, possono praticare diverse e interessanti attività, come le lezioni di yoga.

A seguire troviamo Pasquale, il direttore dell'HT6. La sua passione per la cultura ebraica si è trasformata in lavoro, infatti tanti anni fa ha deciso di aprire il suo hotel nel quartiere ebraico della capitale. Ambiente che ha, ovviamente, influenzato anche i servizi da lui offerti, come ad esempio la colazione Kosher, ovvero il cibo che viene cucinato in base alle regole della religione ebraica.

La terza concorrente si chiama Elena ed è la direttrice del Voi Donna Camilla Savelli, un hotel di lusso ubicato nel quartiere di Trastevere e sito all'interno di un ex convento del 1642; addirittura in un'ala dell'albergo, ancora oggi, vivono tre suore.

L'ultimo concorrente è Andrea, uno dei founder di iRooms. Già dal nome si evince quanto la tecnologia sia l'elemento cardine di questa guesthouse di lusso, situata in pienissimo centro, accanto al Pantheon.

Queste sono solo alcune anticipazioni sulla nuova puntata di 4 hotel, per scoprire il vincitore seguiteci a partire dalle 21.15.