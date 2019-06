È passato meno di un mese dalla scelta di Giulia Cavaglià al Trono Classico di Uomini e donne, ma le voci di crisi per lei e Manuel Galiano continuano a rimbalzare tra gli appassionati del programma. Dal giorno in cui l'ex corteggiatore è partito per Ibiza in compagnia di alcuni amici non c'è stata pace per la coppia, i cui movimenti continuano ad essere monitorati sui social network.

E proprio un video di un amico di Manuel ha fatto nascere il sospetto che quest'ultimo possa aver baciato una ragazza durante una serata in discoteca.

La voce si è diffusa velocemente tra siti web e social, arrivando sicuramente alle orecchie della diretta interessata. Ma se Galiano ha subito smentito di aver tradito la sua amata, lei continua a non fornire la sua versione dei fatti sui recenti sviluppi di questa storia d'amore. Non solo: un recente scatto di Manuel, visibilmente affranto in aeroporto, farebbe pensare ad un momento non certo facile per la coppia.

Uomini e Donne: Manuel triste all'aeroporto

Le vacanze di Manuel Galiano ad Ibiza sono giunte al termine.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato avvistato all'aeroporto dell'isola spagnola, ma è il suo presunto comportamento ad avere attirato l'attenzione di una lettrice del portale Isa e Chia.

Solo e sconsolato, con una mano tra i capelli, il 27enne ligure è apparso alla fan decisamente giù di morale, tanto da spingere la madre della ragazza ad avvicinarsi a lui. Queste infatti le parole pubblicate sul sito web: "Mi ha fatto davvero tenerezza tanto che mia mamma gli ha offerto un fazzolettino.

Spero che si risolverà tutto perché era davvero distrutto". Quando i rumors su una presunta crisi con Giulia hanno cominciato a rimbalzare sul web, il giovane ha provato a smentire i problemi, negando anche di aver tradito la fidanzata con una ragazza incontrata ad Ibiza. Eppure il post da lui pubblicato è stato prontamente cancellato, a conferma di come la questione non possa dirsi completamente chiarita.

Giulia Cavaglià preferisce il silenzio

Se in questi ultimi giorni Manuel Galiano si è spesso affidato ai social network per smentire il recente Gossip di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ha preferito non esprimersi sulla questione.

L'ex tronista si è limitata a pubblicare qualche video in compagnia delle amiche o ad un post malinconico nel quale ha scritto: "Prometto a me stesso la felicità. Senza limiti, gustare tutto quello che dà".

Sulla questione è stata chiamata in causa anche Claudia Dionigi, che ha replicato alle domande degli utenti con un semplice "no comment". Andrea Zelletta, invece, ha difeso Manuel, scagliandosi contro le indiscrezioni non sempre veritiere che circolano in rete.

Queste le sue parole: "Purtroppo ci sono troppe malelingue. Le cose se non sono certe non bisogna tirarle fuori...mai...ad ogni modo Manuel è un bravissimo ragazzo".