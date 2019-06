Romina Power e Loredana Lecciso a distanza di tempo sono tornate a far parlare, anche se è accaduto in modo involontario. Le due ex compagne di Al Bano si sono incontrate casualmente in un noto hotel di Roma. A svelare alcuni dettagli dell'incontro, ci ha pensato Dagospia.

Stando alle indiscrezioni lanciate dal noto sito di Gossip, la cantante statunitense ha alloggiato all'hotel Hilton di Roma insieme alla figlia Romina junior. La showgirl leccese invece, ha scelto come set di un book fotografico il prestigioso e storico albergo di lusso.

Le due donne si sarebbero incontrate in modo del tutto casuale.

L'ex moglie di Carrisi sarebbe venuta a conoscenza della presenza della sua ex rivale in amore, proprio mentre la Lecciso stava effettuando il servizio fotografico. Dagospia racconta che in un primo momento la Power e sua figlia si sarebbero nascoste in un bar della struttura. In un secondo momento sarebbe fuggite via, senza neanche scambiare una parola con Loredana Lecciso.

Nonostante il cantante pugliese abbia più volte espresso il desiderio di veder terminare la guerra tra le due donne più importanti della sua vita, sembra essere rimasto tutto intatto.

A darne un'ulteriore conferma sarebbe proprio il mancato saluto di Romina Power alla showgirl.

Le due donne da sempre sembrano fare fatica ad instaurare un rapporto cordiale. L'astio tra le due porterebbe anche i rispettivi figli ad avere dei rapporti piuttosto freddi. Mentre l'artista statunitense pare abbia un ottimo rapporto con Jasmine e Bido, non si può dire la stessa cosa della Lecciso. Quest'ultima non è stata neanche invitata al matrimonio di Cristel Carrisi con l'imprenditore croato, Davor Luksic.

Nel frattempo il cantante pugliese tra le due ex compagne ha confessato di essere single. Non solo, Al Bano adesso avrebbe intenzione di dedicarsi solo ed esclusivamente alla carriera ed alla sua famiglia.

Grande Fratello Vip: la Power dice no

La prossima edizione del Grande Fratello Vip sembra essere condotta da Alfonso Signorini, in sostituzione di Ilary Blasi. In merito a quest'ultima notizia mancherebbe ancora la conferma dei vertici del colosso di Cologno Monzese.

Tuttavia stando alle indiscrezioni, il giornalista avrebbe chiesto a Romina Power di affiancarlo. Dopo un lungo corteggiamento lavorativo, l'artista statunitense avrebbe rifiutato. La Power senza troppi giri di parole avrebbe confidato, che il programma non è nelle sue corde. A questo punto secondo alcune fonti, Signorini avrebbe chiamato Simona Ventura. Ma anche in questo caso la notizia sarebbe stata smentita nel minor tempo possibile dal sito di Tv Blogo.