Le nuove anticipazioni di Beautiful si tingono di thriller. La situazione si farà caldissima dopo il ritorno a Los Angeles di Thomas che, insieme al piccolo Douglas, spera di dimenticare la morte tragica di Caroline. Thomas si legherà ad Hope, ancora sconvolta per la perdita di Beth. La figlia di Brooke stringerà uno splendido rapporto con Douglas, attraendo nello stesso tempo il giovane Forrester. L'iniziale interesse di Thomas nei confronti di Hope si trasformerà però presto in una vera e propria ossessione, capace di causare morte e distruzione. La prima vittima sarà Emma Barber.

Beautiful trame americane: Thomas sa che Beth è viva

Nelle puntate italiane di Beautiful ora in onda su Canale 5, Hope sta portando avanti una gravidanza destinata a volgere in tragedia. Dopo aver partorito da sola nell'isola di Catalina, la ragazza si troverà in balia del dottor Reese e Flo, che saranno gli artefici di un gesto orribile. I due scambieranno le culle. Beth verrà data in adozione all'inconsapevole Steffy, che crederà di aver accolto in casa sua Phoebe.

Ad Hope invece verrà consegnata tra le braccia una neonata morta, facendole credere che si tratti di sua figlia.

Dopo una serie di vicissitudini, Thomas ascolterà per caso una conversazione tra Emma e Flo, nella quale apprenderà la verità su Beth. Ovviamente non dirà nulla ad Hope, certo che correrebbe subito tra le braccia di Liam. Il Forrester continuerà a corteggiare la Logan Jr come se niente fosse, escogitando nel frattempo un piano per non far venire a galla l'assurdo segreto.

Anticipazioni Beautiful: il piano di Thomas

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Thomas chiederà un confronto ad Emma, durante il quale le consiglierà vivamente di non aprire bocca con Hope se non vuole finire male. La stagista non ne vorrà sapere e, senza pensarci due volte, prenderà la sua macchina per raggiungere la giovane.

Nel frattempo, anche Liam verrà a sapere la verità su Beth. Proprio mentre starà per rivelare tutto ad Hope, Thomas comprerà delle sostanze stupefacenti che farà somministrare allo Spencer.

Fuori controllo, Liam passerà la notte con Steffy.

La morte di Emma Barber

Un altro ostacolo da eliminare è Emma, che si dirigerà di gran carriera verso casa di Hope. Thomas la inseguirà fino ad affiancarla. A quel punto, senza remore, il Forrester speronerà l'auto della Barber, che finirà rovinosamente fuori strada. Thomas non le presterà soccorso e tornerà a casa come se nulla fosse.

Ad avere dei sospetti sulla strana morte di Emma sarà Pam. Thomas, ormai fuori controllo, deciderà di uccidere anche lei?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.