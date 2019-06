Da ieri sera Eliana Michelazzo non sta facendo altro che pubblicare innumerevoli Instagram Stories nelle quali sta sbugiardando la sua ex socia Pamela Perricciolo. La dirigente dell'AICOS Management ha incominciato dicendo che la donna fosse una persona malvagia e pericolosa, perché in grado di architettare tutta questa messinscena. Per rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, Eliana ha voluto aggiungere anche dei dettagli apparentemente inconfutabili in merito.

La donna ha pubblicato le foto di alcuni messaggi che le inviava Simone Coppi, il fidanzato immaginario dietro cui si celava, in realtà, proprio la Perricciolo. Dopo queste prove, la Michelazzo ha pubblicato anche alcuni audio tra lei e la Perricciolo in cui quest'ultima le dava delle direttive relative all'incontro tra Pamela Prati e il finto figlio adottivo di Mark Caltagirone, Sebastian.

Le versioni delle tre donne coinvolte: tutte diverse tra loro

Piano piano stanno venendo a galla tutti i tasselli del machiavellico piano relativo alle nozze fake di Pamela Prati.

Eliana Michelazzo pubblica gli audio della Perricciolo

La prima a confessare tutto è stata proprio Eliana Michelazzo. La donna ha attribuito tutte le colpe alla sua ex socia Pamela Perricciolo, dicendo di essere stata soggiogata per 10 anni, tempo nel quale credeva di essere fidanzata con tale Simone Coppi, contatto fake gestito dalla Perricciolo.

La seconda a vuotare il sacco è stata Pamela Prati. La versione della showgirl è stata diversa: quest'ultima ha detto di essere vittima di plagio di Pamela e Eliana.

In ultimo, questa sera, a "Live non è la D'Urso", anche Pamela Perricciolo racconterà la sua verità, che ovviamente è una versione ancora diversa di tutta la situazione. A suo avviso, infatti, tutte e tre le donne, di comune accordo, avrebbero messo in scena questa pantomima.

Gli audio di Pamela Perricciolo pubblicati da Eliana su IG Stories

A fare un po' di chiarezza sulla vicenda ci ha pensato la Michelazzo, che come detto ha deciso di pubblicare gli audio intercorsi tra lei e la Perricciolo nei quali quest'ultima le dava delle direttive in merito al famoso incontro tra la Prati e il piccolo Sebastian.

Da tali audio è emerso che Pamela Perricciolo fosse l'unica ad avere dei contatti con questo finto figlio adottivo di Mark Caltagirone. Eliana, infatti, non faceva altro che seguire le sue disposizioni. Con questo l'agente ha voluto screditare l'immagine della sua ex socia prima che quest'ultima possa raccontare altre bugie nel corso dell'ospitata di questa sera da Barbara D'Urso. La Michelazzo ha concluso il suo furioso intervento dicendo a Pamela di augurarle di andare "in gabbia" perché è davvero una persona malvagia e pericolosa.