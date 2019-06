È un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che colpito i fan di Giulia Salemi e Francesco Monte in questi minuti: con un lungo messaggio che ha pubblicato su Instagram, infatti, la ragazza ha annunciato la fine improvvisa della sua storia d'amore. L'influencer ha usato parole molto toccanti per descrivere le sensazioni che ha vissuto ultimamente: la favola che era iniziata nella Casa del Grande Fratello VIP nell'autunno scorso, dunque, è ufficialmente finita.

Monte e Salemi non stanno più insieme

A poco meno di un anno dall'inizio del loro amore, Francesco Monte e Giulia Salemi si sono detti addio: è stata la giovane a comunicare questa brutta notizia ai fan con un commovente post che ha caricato sul suo profilo Instagram questa mattina. Dopo un lungo periodo di silenzio da parte di entrambi, è stata l'influencer a trovare per prima il coraggio di ufficializzare la conclusione di una favola cominciata durante la terza edizione VIP del Grande Fratello.

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati, lei su IG: 'La fine toglie l'ossigeno'

"Tutto è iniziato nella bolla di un reality, ma io ho sempre creduto nelle fiabe e nei sogni. Ce l'ho messa tutta e ho dato l'anima", ha esordito la ragazza nel messaggio che tutti i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

"L'inizio è stato dolce e pieno di buona volontà, la fine una lacerazione che ti toglie l'ossigeno".

L'ex concorrente di Pechino Express ha raccontato a modo suo come finiscono le storie d'amore, le tante sensazioni altalenanti che una persona prova quando si rende conto che si è giunti ad un punto di non ritorno.

"Stai in silenzio perché credi che tutto si possa sistemare, lotti finché non sei sfinita e devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine", ha aggiunto Giulia sui social network.

Nonostante la grande tristezza che prova tutt'ora per questo fallimento sentimentale, la Salemi ha assicurato che si impegnerà a sorridere per le persone che le vogliono bene, che si rialzerà per loro e pian piano "la ferita si cicatrizzerà".

I 'Fralemi' si dicono addio dopo quasi un anno

La storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi è cominciata a settembre scorso nella Casa del Grande Fratello VIP: dopo un'iniziale indecisione del ragazzo, i due si sono lasciati andare a tenere effusioni soprattutto quando il programma stava per finire.

È lontano dalle telecamere, però, che i "Fralemi" (così la coppia è stata ribattezzata dai fan) si sono riscoperti innamorati e pronti a fare grandi passi insieme: notizia di poche settimane fa, infatti, è che i due stavano cercando una casa dove andare a convivere a Milano.

I motivi che hanno portato a questa inaspettata rottura, ancora non si conoscono: se l'influencer si è limitata ad ufficializzare la fine della sua relazione su Instagram, l'ex tronista ancora non si è sbilanciato in merito.