Nel corso della precedente puntata di "Non è l'Arena" Massimo Giletti ha fatto un annuncio spiazzante a fine puntata. Il conduttore si è diretto dietro le quinte annunciando che avrebbe incontrato, in esclusiva assoluta, Mark Caltagirone.

Il Pamela Prati gate è divenuto, ormai, l'argomento principale di dibattito della maggior parte delle trasmissioni. Anche nel programma di la7 si è parlato della questione e il presentatore ha fatto un annuncio spiazzante.

Giletti ha detto che un uomo, di nome Mark Caltagirone, si è presentato in trasmissione per fare delle rivelazioni importanti. Ad ogni modo, il conduttore ci ha tenuto a chiarire che, per scoprire tutta la verità, sarà necessario aspettare la puntata di questo mercoledì di Live, non è la D'Urso, in quanto questo presunto Mark Caltagirone sarà ospite in diretta.

Tutto di nuovo in discussione: Mark Caltagirone esiste?

La verità sembrava essere venuta a galla.

Giletti ospita un tale che dice di essere Mark Caltagirone

Dopo la confessione di Eliana Maichelazzo, di Pamela Prati e di Pamela Perricciolo sembrava essere ormai assodata l'inesistenza di Mark Caltagirone. Le versioni delle tre donne sono state tutte discordanti tra loro. Ad ogni modo, solo su di una cosa sono sembrate d'accordo: sul fatto che Mark fosse un personaggio immaginario, un profilo fake gestito dalle tre donne, o comunque da qualcuna di esse.

Nel corso dell'ultima messa in onda di "Non è l'Arena", Massimo Giletti ha fatto una comunicazione importantissima.

il conduttore ha detto che dietro le quinte c'era Mark Caltagirone, o comunque un uomo che si è spacciato per lui. Il conduttore si è recato nel backstage per incontrarlo e la telecamera lo ha inquadrato di spalle. Mark pare sia un uomo abbastanza presentabile, brizzolato e con un fisico abbastanza in forma. La persona in questione, però, non ha proferito parola. L'uomo si è semplicemtne limitato ad annuire nel momento in cui il conduttore gli ha chiesto se si chiamasse davvero Caltagirone.

Massimo Giletti annuncia che Mark Caltagirone sarà ospite da Barbara D'Urso

Massimo Giletti non ha potuto svelare altro dal momento che ha detto che tutti i dettagli sarebbero stati svelati nel corso della prossima puntata di Live, non è la D'Urso. Mercoledì, infatti, in studio sarà ospite questo tale che dice di essere Mark Caltagirone. Ma se, oramai, si era appurata l'inesistenza di quest'uomo, chi sarà mai la persona in questione? Potrebbe trattarsi dell'uomo con il berretto in testa ripreso in una foto con Pamela, oppure la persona che al telefono dalla D'Urso si è spacciato per il futuro marito i Pamela Prati.

Non ci resta altro che attendere per scoprire tutta la verità.