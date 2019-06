Questa sera andrà in onda la tanto attesa finale di questa sedicesima edizione del Reality Show Grande Fratello. Tutto pare sia pronto per il grande evento. Anche i concorrenti hanno trascorso questi ultimi giorni a fare riflessioni in merito al loro percorso in casa e alle conoscenze che hanno avuto la possibilità di fare. Proprio riflettendo su questi temi, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno avuto un'ennesima discussione a un passo dalla finale.

Tra i due le cose sembravano essersi rasserenate, ma ieri sera hanno avuto un altro diverbio. I due erano sdraiati sul letto e hanno incominciato a pensare a tutti questi giorni vissuti insieme. La De Andrè ha avuto come l'impressione che il coinquilino le stesse rinfacciando l'esserle stato accanto nei suoi momenti difficili. Proprio per questo motivo gli ha detto: "Io sto bene anche da sola".

La lite tra Francesca e Gennaro a un passo dalla finale del Grande Fratello

A quanto pare, le cose tra Francesca e Gennaro si sono nuovamente complicate.

Ennesima lite tra Francesca e Gennaro al GF 16

Dopo la pesantissima discussione avuta lunedì scorso, i due ragazzi avevano fatto pace. In quell'occasione è stata la De Andrè a fare un passo verso il coinquilino. L'opinionista dei programmi di Barbara D'Urso aveva infatti detto di aver avuto una terribile paura di perderlo. Ad ogni modo, ad un passo dalla finale, i due hanno avuto un'ennesima discussione. Nel caso specifico, Francesca ha accusato Gennaro di averle rinfacciato tutto ciò che lui ha fatto per lei in questa esperienza.

Lillio, infatti, le è stata molto accanto durante tutti i momenti più bui di queste settimane. Sentendosi minacciata, allora, la De Andrè ha perso le staffe nuovamente contro il bel napoletano e gli ha detto di non avere bisogno di nessuno e di cavarsela benissimo anche da sola, come ha sempre fatto.

Francesca lascia nervosamente la stanza da letto

Gennaro, dal canto suo, ha provato a farla ragionare, spiegandole di non avere intenzione di rinfacciare nulla.

Semplicemente il ragazzo le ha voluto fare presente di esserci sempre stato per lei perché aveva davvero voglia di farlo. Ad ogni modo, l'esuberante opinionista non si è lasciata convincere molto dalle sue parole e ha continuato ad attaccarlo verbalmente. Gli animi si sono accesi al punto che la concorrente ha deciso di lasciare la stanza in modo parecchio agitato. Cosa accadrà adesso tra Gennaro e Francesca? I due ragazzi arriveranno alla finale di questa sera in contrasto tra loro oppure si riappacificheranno?

Non ci resta che attendere per scoprirlo.