GF, la De Andrè usa il femminile per parlare di Onestini: 'Gianmarchina di sto ca...'.

L'ultima notte nella Casa del Grande Fratello 16, sarà ricordata per l'ennesimo sfogo sopra le righe di Francesca De Andrè: la giovane, in preda ad un attacco d'ira, si è scagliata verbalmente contro Gianmarco Onestini. Oltre che per la minaccia di utilizzare una mazza da baseball qualora il compagno avesse ancora parlato di lei, la concorrente ha indignato il web quando ha usato il femminile per riferirsi al fratello di Luca.

Francesca contro Gianmarco prima della finale

A poche ore dall'ultima puntata del Grande Fratello 16, sul web non si parla d'altro che della sfuriata che ha fatto Francesca De Andrè nella Casa la notte scorsa.

Visibilmente infastidita dalle cose che Gianmarco Onestini ha detto sul suo conto, la genovese si è lasciata andare a parole forti ed offensive nei suoi confronti, arrivando a minacciare di fare un gesto inqualificabile.

Mentre chiacchierava con Gennaro in giardino, la ragazza ha tuonato: "Prendi la tua amica Gianmarchina di sto ca... e portala qua".

L'appellativo femminile che ha usato la concorrente per parlare del compagno di reality, secondo tanti altro non era che un riferimento alla sua sessualità, come se la giovane avesse voluto mettere in discussione l'orientamento sessuale di Onestini.

"La prossima volta che mi dicono qualcosa, prendo una mazza da baseball e faccio razzia", ha aggiunto Francesca davanti ad un inerme Lillio.

Le cose che hanno fatto indignare i telespettatori di questo episodio, sono tante: il presunto insulto omofobo della De Andrè a Gianmarco, la minaccia di usare un oggetto contundente contro chiunque osi contraddirla e il fatto che nessuno degli inquilini nella Casa abbia mai provato ad andarle contro contraddicendola o facendole capire che sbaglia a parlare in questo modo.

Luca Onestini difende il fratello su Instagram

Se Gianmarco non ha potuto replicare agli insulti della De Andrè perché non era presente quando ha detto queste cose di lui, a difenderlo ci ha pensato suo fratello Luca, commentando duramente lo sfogo di Francesca.

Sul profilo Instagram di Onestini, infatti, qualche ora fa è stato pubblicato il video nel quale si vede la genovese inveire contro il compagno di GF, e sotto la seguente didascalia: "Poverina, si è offesa perché Gianmarco le ha detto le cose in faccia, quelle che pensiamo tutti, facendola scendere dal piedistallo".

Lo speaker radiofonico, scioccato da quello che è successo la scorsa notte nella Casa, ha aggiunto: "Ora ripartono le buffonate da bulletta di sto ca... (come dice lei)".

Il bel Luca si è anche detto meravigliato dal fatto che nessuno degli altri inquilini abbia mai avuto il coraggio di contraddire la De Andrè, anzi alcuni "le fanno anche da schiavi".

Tra poche ore, scopriremo se Barbara D'Urso affronterà questo argomento durante la finalissima del Grande Fratello e soprattutto se, conoscendo le sue battaglie a favore dei diritti di tutti, rimprovererà la sua adorata Francesca per aver dato della donna a Onestini in un momento di rabbia.