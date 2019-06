La puntata di ieri del Grande Fratello 16 è stata davvero molto movimentata. Protagonista della serata è stata, per l'ennesima volta, Francesca De Andrè. La conduttrice Barbara D'Urso ha portato alla luce il rapporto che si è venuto a creare tra lei e il bel napoletano Gennaro nel corso di questi giorni. Dopo l'ingresso in casa di Taylor Mega, i due hanno incominciato ad avere delle fortissime discussioni: secondo l'opinione della maggior parte delle persone il motivo è celato nella gelosia.

Pubblicità

Pubblicità

Ad ogni modo, Francesca ha sempre negato questa cosa, mentre Gennaro è rimasto in silenzio. Proprio per questo motivo, la De Andrè ha incominciato ad attaccare Lillio dicendogli di non averla difesa e di fare schifo: la lite è divenuta così accesa, al punto che la De Andrè ha colpito Gennaro facendogli volare il piatto che aveva in mano.

Francesca e Gennaro litigano furiosamente in merito alla questione della presunta gelosia di lei

Francesca e Gennaro sembrano davvero ai ferri corti.

GF 16, forte lite tra la De Andrè e Gennaro: lei lo colpisce e gli fa volare il piatto

I due ragazzi, dopo aver trascorso tantissimi giorni a coccolarsi e a scambiarsi tenere effusioni romantiche, sono arrivati ad un punto di rottura. Subito dopo la diretta di ieri sera, infatti, l'opinionista ha incominciato ad attaccare il suo coinquilino dandogli dell'uomo pessimo e dicendogli di fare schifo per non averla difesa.

Francesca lo ha accusato di averla voluta far passare per la gelosa della situazione quando non è affatto così. Le parole adoperate dalla nipote del famoso cantante sono state davvero fortissime, al punto che il bel napoletano non ce l'ha più fatta ed ha reagito rispondendole, a sua volta, molto male.

Pubblicità

Il gesto di Francesca rompe definitivamente gli equilibri: Gennaro ha chiuso

La lite tra i due si è protratta per un bel po' di tempo, fino al punto in cui Francesca De Andrè non ha perso letteralmente il controllo e lo ha colpito facendogli volare il piatto che aveva in mano: il gesto della ragazza ha lasciato tutti senza parole. Subito dopo sono, infatti, intervenuti gli altri concorrenti che hanno immediatamente separato i due ragazzi. Dopo la scena assolutamente assurda, Gennaro si è voluto sfogare con Gianmarco: i due ragazzi si sono confrontati in merito a quanto accaduto.

Lillio ha chiesto al suo amico se avesse sbagliato qualcosa, ma il fratello di Luca Onestini lo ha rincuorato dicendogli che Francesca gli avesse mancato di rispetto troppe volte. Per questo motivo, il limite di sopportazione era stato superato. Il bel napoletano ha, quindi, chiosato il suo sfogo dicendo: "Non mi va di farmi trattare così, lei con me ha chiuso". Dunque, la storia tra i due sembra sia rovinosamente volta al capolinea.