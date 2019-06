Grande caos ha suscitato una lettera che Ursula Bennardo ha scritto al compagno Sossio Aruta e pubblicata sul settimanale 'Di più' e che ha fatto pensare ai molti fan della coppia che i due fossero in crisi. La coppia, nata al trono over di Uomini e donne, è in attesa della loro prima figlia che nascerà il prossimo ottobre e, solo qualche mese fa, erano apparsi più felici che mai nello studio di Maria De Filippi in occasione dell'annuncio della gravidanza.

Le parole della missiva hanno scatenato un vero e proprio caos mediatico tanto che la stessa Ursula si è vista costretta a smentire le voci di una presunta crisi con il compagno attraverso una Istagram Stories, dove ha dichiarato di amare il compagno ancora più di prima.

Uomini e donne, la lettera di Ursula a Sossio scatena il caos sui social: crisi tra i due?

Una missiva pubblicata dal settimanale 'Di Più' indirizzata al compagno Sossio Aruta, ha gettato scompiglio tra gli ammiratori della coppia che, subito, hanno pensato ad una crisi tra la coppia nata a Uomini e donne.

Uomini e donne, Ursula smentisce la crisi con Sossio: 'Lo amo più di prima'

Stando alle parole pubblicate, sembrava che la dama chiedesse al compagno maggiori attenzioni, dato che, dopo la scoperta della gravidanza, Sossio pareva essersi allontanato.'Dimmi la verità, mi ami ancora?', parole che non hanno fatto presagire nulla di buono e che sembravano un accorato appello al padre di sua figlia, in un momento così delicato della loro vita. Il caos scoppiato sul web e la notizia di una presunta crisi tra la coppia, ha poi indotto Ursula dover fare chiarezza sui social, facendo capire che non vi è nessun problema con Sossio.

U&D, arriva la smentita di Ursula: 'Lo amo più di prima'

Quella che sembrava una vera e propria crisi in atto tra la coppia, nata al dating show di Maria De Filippi, sembra essere stata smentita dalle parole pubblicate sui social dalla stessa Ursula, la quale ha voluto fare chiarezza sulla vicenda, dichiarando tra le altre cose, come sia innamorata del suo compagno, nonché padre di sua figlia. 'lo amo ancora più di prima' scrive la Bennardo su Instagram, prendendosela poi con coloro che leggono solo i titoli e non gli articoli.

Evidentemente quanto pubblicato è stato travisato da molti, costringendo la ex dama a fare chiarezza ancora una volta sul rapporto con Aruta, con il quale sta vivendo uno dei periodi più belli della vita, in attesa della nascita della piccola Bianca, prevista per il prossimo ottobre.

Procede tutto a gonfie vele dunque tra Sossio e Ursula che, dopo la rottura avvenuta a seguito della partecipazione a Temptation Island lo scorso autunno, si sono ritrovati e presto coroneranno il loro sogno d'amore, diventando genitori della loro prima figlia.