A poche ore dalla pubblicazione di alcuni degli scatti esclusivi che "Chi" pubblicherà domani della sua prima vacanza con Andrea Iannone, Giulia De Lellis ha usato Instagram per scagliarsi sia contro la rivista di Gossip che contro i paparazzi. L'influencer ha fatto sapere che le sue nipotine si sono spaventate quando hanno visto i fotografi fuori dalla casa dove stanno soggiornando in questi giorni, ed ha anche avvertito chi di dovere che ricorrerà a vie legali per tutelare la sua privacy e soprattutto quella delle figlie di sua sorella.

La De Lellis sbotta sui social contro le foto di 'Chi'

Com'era prevedibile, domani su Chi usciranno le foto della romantica vacanza che Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno facendo in Sardegna: sul web, infatti, sono stati pubblicati in anteprima alcuni scatti del servizio che sarà contenuto nel nuovo numero della rivista di gossip.

Mentre tutti parlano dei baci che i due ragazzi si sono scambiati a bordo piscina, la romana ha deciso di scrivere un commento molto duro sotto al post che la pagina Instagram del settimanale ha dedicato alla sua vita privata.

"Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa", ha esordito l'influencer rivolgendosi direttamente ai paparazzi che l'hanno immortalata tra le braccia del pilota Aprilia qualche giorno fa.

Le bambine alle quali si riferisce la 23enne, sono le sue nipotine: si sa, infatti, che l'ex corteggiatrice si trova in Sardegna con il fidanzato e la sua famiglia.

"È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo.

Tutto questo, per due o tre foto del ca... di un qualcosa che abbiamo già reso pubblico", ha aggiunto una sempre più arrabbiata Giulia.

"Io non ci sto, ci vedremo presto nelle sedi opportune".

Giulia contro la stampa: 'Io faccio sempre prima di voi'

La De Lellis, poi, ha tirato in ballo il settimanale che spesso si occupa della sua vita amorosa ed ha detto: "Le mie ragazze questo giornale non lo guardano nemmeno quando mi mettere con il seno al vento perché se vogliono sapere qualcosa, vengono da me sul mio profilo".

L'influencer è sembrata piuttosto adirata per l'invadenza di alcuni paparazzi: pur di avere qualche foto esclusiva di quella che tutti hanno ribattezzato "la coppia dell'estate", pare che i fotografi abbiano superato il limite.

"Io faccio sempre prima di voi, sempre", ha concluso Giulia nel suo sfogo che tutti i siti stanno riportando.

La ragazza, dunque, ci ha tenuto a far presente a suoi tantissimi fan che le immagini che usciranno domani su Chi sono state realizzate in un clima poco sereno: sembra che le due nipoti della romana si siano spaventate nel vedere degli sconosciuti fare delle foto alla zia e al nuovo fidanzato mentre si rilassavano in casa.

Forse per rovinare lo "scoop" che la rivista diretta da Alfonso Signorini aveva in serbo per il 25 giugno, in questi giorni l'ex corteggiatrice ha deciso di pubblicare tanti video di Andrea Iannone che gioca con Matilde oppure foto della loro quotidianità.