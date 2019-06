A poche ore dall'esordio della settima edizione di Temptation Island, il conduttore ha rilasciato un'intervista al quotidiano Leggo.it per raccontare il suo punto di vista. Filippo Bisciglia senza fornire troppe anticipazioni ha cercato di spiegare cosa sia accaduto all'interno della coppia che è scoppiata dopo sole 4 ore.

Come svelato da Maria De Filippi in un'intervista radiofonica, una delle 6 coppie che ha deciso di mettere in gioco i propri sentimenti, ha scelto di confrontarsi poco dopo la prima registrazione.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo Filippo Bisciglia l'episodio insolito al quale la gente assisterà nel corso della prima puntata è avvenuto per un motivo ben preciso: "È l'esatto riflesso del momento in cui vivono i giovani d'oggi".

Il conduttore ha spiegato che il falò di confronto richiesto dal fidanzato di una delle ragazze, non è avvenuto per via del comportamento della fidanzata ma per delle parole sentite: "I ragazzi di oggi hanno smesso di parlare, relegano tutto alle chat".

Pubblicità

In merito alla nomina che si è fatta il reality in questi anni, Bisciglia ha avuto qualcosa da ridire. Secondo il presentatore, Temptation Island non può essere etichettato come il programma dei tradimenti. Al contrario Filippo sostiene che il programma cult dell'estate racconta ciò che accade nella vita di tutti i giorni. Il fidanzato di Pamela Camassa sostiene che nella vita reale sono tutti bravi a fare i fidanzati perfetti, ma gli altarini si scoprono quando i rispettivi partner sono assenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

'Non voglio rovinarvi la sorpresa': nuove anticipazioni del conduttore

Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano Leggo.it, Filippo Bisciglia ha fornito ulteriori dettagli sulla prima puntata di Temptation Island. Il presentatore reduce da una bellissima esperienza a Tale e Quale show ha annunciato di non fare nessuna diretta sui social, in modo da seguire la puntata senza distrazioni. Nonostante questo però al termine della prima puntata risponderà a tutti i follower che gli scriveranno.

Infine, Bisciglia si è pronunciato su due coppie presenti nel cast. Su Katia e Vittorio ha detto: "Sono 'fotonici' poi capirete il motivo." Per quanto riguarda Jessica e Andrea invece, ha svelato che alle spalle hanno una storia molto bella.

Ricordiamo che quest'ultima coppia ha un matrimonio rimandato: mentre l'uomo è innamoratissimo, la sua fidanzata è insicura. Filippo Bisciglia ha chiuso l'intervista raccontando di non svelare nulla per non rovinare la sorpresa ai telespettatori, anche perché le registrazioni termineranno il 26 giugno.

Pubblicità

Intanto, l'esordio di Temptation Island coinciderà con il compleanno del presentatore.