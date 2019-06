Giulia De Lellis e Andrea Iannone un anno dopo: come dimostra lo screenshot che alcuni siti di Gossip stanno mostrando in queste ore, l'influencer teneva d'occhio il motociclista già nell'estate del 2018. Prima di diventare la nuova compagna del pilota Aprilia, la romana era tra quelli che sostenevano la sua chiacchierata storia d'amore con Belen Rodriguez: su Instagram, infatti, alcuni hanno scovato il commento della 23enne ad una foto dell'ex coppia.

Pubblicità

Pubblicità

La De Lellis 'teneva d'occhio' Iannone già nel 2018

La curiosità che ha pubblicato Bitchyf in queste ore, è destinata a far discutere: prima di fidanzarsi con Andrea Iannone, Giulia De Lellis era una "fan" dell'altra bellissima con la quale il ragazzo ha fatto coppia fissa fino allo scorso autunno. Ovviamente stiamo parlando di Belen Rodriguez, la showgirl che per due anni è stata la compagna del motociclista, almeno fino a quando Stefano De Martino non è tornato alla carica provandole tutte per riconquistarla.

Pubblicità

Alcuni attenti internauti, dunque, hanno scovato il commento che l'influencer ha scritto circa un anno fa sotto ad una foto postata dall'argentina su Instagram: nello scatto in questione, si vedono la soubrette e lo sportivo abbracciati e sorridenti.

Sotto alla didascalia "Felice con te" che la 35enne ha aggiunto, si trova l'emoticon di un arcobaleno che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha inviato all'allora coppia.

Sembra, dunque, che Giulia fosse una delle tante sostenitrici della storia tra Belen e Iannone, la stessa storia che si dice abbia fatto soffrire tanto l'abruzzese una volta che è finita: prima di voltare pagina in amore, pare che Andrea sia stato da solo per molto tempo proprio perché non riusciva a dimenticare la Rodriguez.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Giulia e Andrea in vacanza con la famiglia di lei

Nell'anno che è passato dal commento che Giulia De Lellis ha scritto sotto alla foto di Belen e Iannone, è decisamente cambiato tanto nella sua vita amorosa: dopo una breve ma chiacchierata relazione con Irama, l'influencer è stata per mesi sulla bocca di tutti per un riavvicinamento con Andrea Damante.

Il ritorno di fiamma con il dj, però, non è andato a buon fine: i primi di giugno, infatti, la ragazza ha deciso di dare una svolta al suo privato accettando di frequentare il suo attuale fidanzato, il pilota della Moto Gp.

A meno di un mese dall'inizio di questo flirt, sono già tantissimi i gossip che sono trapelati sulla neo coppia: in questi giorni, ad esempio, tutti parlano della prima vacanza che i piccioncini stanno condividendo in Sardegna.

Sui profili Instagram sia di Giulia che di Andrea, è possibile trovare foto e video dei momenti che stanno vivendo con alcuni parenti della giovane: a far compagnia ai fidanzatini, infatti, c'è anche Matilde, la nipotina della De Lellis, che sembra andare già molto d'accordo con il nuovo "zio".