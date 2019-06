Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono la coppia dell'estate: ad avvalorare la tesi che le riviste di Gossip fanno da settimane, sono i primi scatti che i due stanno pubblicando del loro chiacchierato rapporto. Dopo essere stati paparazzati a cena fuori o nei box della Aprilia a Barcellona, i neo piccioncini hanno deciso di condividere con i loro tanti fan la prima vacanza che stanno facendo insieme: lo sportivo, infatti, ha raggiunto la sua bella in una località di mare e lì si è scattato un selfie anche con la nipotina di lei, Matilde.

Giulia e Andrea: amore alla luce del sole

Dopo una ventina di giorni in cui si è detto e scritto di tutto sul loro conto, la De Lellis e Iannone hanno scelto Instagram per ufficializzare il sentimento che è nato tra loro. Ieri sera, sul profilo del pilota è stata pubblicata una dolcissima foto che lo ritrae abbracciato sia all'influencer che a Matilde, la nipote di lei.

Come sanno tutti i fan della 23enne, quest'ultima è recentemente volata in Sardegna per godersi qualche giorno di relax con la famiglia: a raggiungere la ragazza dopo meno di 48 ore, è stato proprio il suo nuovo fidanzato.

La romana, sotto allo scatto che la vede sognante tra le braccia del motociclista, ha commentato: "Amoe", dimenticando forse volutamente la lettera R per riportare una specie di loro linguaggio in codice.

Che tra Giulia e Andrea le cose andassero molto bene, lo si era capito anche da una Stories che lei aveva postato e poi cancellato pochi giorni fa: i più attenti, infatti, si sono accorti dell'immagine che la giovane aveva condiviso sul suo account, nel quale la si vedeva a letto con Iannone che l'abbracciava.

Il parere di Damante sul nuovo amore di Giulia

Mentre la De Lellis inizia condividere con i suoi tantissimi sostenitori il flirt che sta vivendo da meno di un mese con Iannone, l'ex Andrea Damante finisce sui giornali per le dichiarazioni che ha rilasciato sulla ragazza. A Spy, infatti, il dj ha confidato di essere stato lasciato dall'influencer da un giorno all'altro, di soffrire molto per questo e di non capire com'è possibile che la 23enne sia passata dallo stare a casa sua al tifare Aprilia al Mugello nel giro di pochissimi giorni.

Intercettato da una giornalista per strada a Milano questa settimana, l'ex tronista di Uomini e Donne ha risposto con non poco imbarazzo alla domanda che gli è stata fatta sul nuovo amore di Giulia: "Cosa penso di loro? Spero stiano bene", si è limitato a dire il bel siciliano.

Sul gossip che è circolato su una sua notte di passione con l'ex tentatrice Barbara Fumagalli, Damante ha fatto sapere: "Non è che tutte le volte che parlo con una ragazza, è la mia fidanzata o la mia nuova fiamma.

Siamo solo amici".