Tra i reality show che vedremo in onda nel corso della prossima stagione televisiva ci sarà sicuramente il Grande Fratello Vip, il fortunato format di Canale 5 che, tuttavia, dovrà fare a meno di Ilary Blasi. In questi giorni stanno già circolando i primi nomi di coloro che potrebbero essere i nuovi concorrenti del programma, e tra questi spicca la presenza di Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne che già negli anni precedenti era stata accostata alla casa di Cinecittà.

In realtà, la diretta interessata ha provveduto a smentire immediatamente i rumors, dicendo di non essere affatto interessata a prendervi parte.

La verità di Tina Cipollari sul Grande Fratello Vip: 'Neanche sotto tortura'

Tina Cipollari, dunque, era stata data come probabile nuova concorrente del Grande Fratello Vip in onda in autunno su Canale 5, ma a quanto pare non sarà così. Dopo i rumors e le indiscrezioni che si sono fatte sempre più insistenti anche sui social, è stata proprio la 53enne di Viterbo ad intervenire per fare chiarezza, rilasciando delle brevi dichiarazioni sul suo profilo Instagram.

La storica opinionista di Uomini e Donne ha smentito tutto, dicendo che non ci sarà nella prossima edizione del GF Vip in onda su Canale 5: "Sì, aspettatemi che arrivo. Neanche sotto tortura lo farei". Questo è stato il commento pungente con il quale Tina ha rigettato al mittente tutte le indiscrezioni delle ultime ore.

Niente da fare, quindi, per l'ex moglie di Kikò Nalli. Quest'ultimo, al contrario, proprio di recente si è messo in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia, partecipando alla versione "Nip" del reality show condotto da Barbara D'Urso.

Un'esperienza decisamente fortunata per l'hair-stylist che, dopo un periodo di solitudine dal punto di vista sentimentale, è riuscito nuovamente a trovare l'amore proprio grazie al GF, dove ha trovato in Ambra l'anima gemella con la quale sta condividendo il futuro fuori dalle mura della residenza di Cinecittà.

Cambia la conduzione del GF Vip: via Ilary Blasi, resta Alfonso Signorini

Tra i nomi che sono stati fatti in queste ore per la prossima edizione del Grande Fratello Vip c'è da segnalare anche quello di Naike Rivelli.

La figlia di Ornella Muti ha prontamente smentito su Instagram, dicendo di aver rifiutato l'ennesima proposta per il reality show che le era stata avanzata dall'azienda del Biscione.

Tra le novità della prossima stagione del GF Vip ci sarà sicuramente il cambio di conduzione: dopo l'addio di Ilary Blasi - che in autunno sarà al timone della nuova edizione di Giochi Senza Frontiere - si ipotizza che il presentatore del reality show possa essere Alfonso Signorini, che in questi anni è stato l'opinionista in studio della trasmissione e che dunque verrebbe promosso come padrone di casa.