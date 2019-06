Il tanto amato “Giochi Senza Frontiere” potrebbe tornare nei piccoli schermi delle case degli italiani. Si fa sempre più insistente infatti la voce che vede Mediaset potrebbe riproporre il programma dal prossimo autunno. Il format è di proprietà del gruppo Banijay, il colosso guidato da Bassetto Marco, che dopo anni di battaglie legali ha rilevato la società detentrice dei diritti e si è garantito la possibilità di vendere in tutti i territori europei.

Per l’Italia ci avrebbe pensato Mediaset che prevede la messa in onda del programma già da quest'autunno sul Canale 5.

Mediaset avrebbe preso questa decisione dopo aver rispolverato altri programmi ed aver visto che gli ascolti sono sempre altissimi, da “Chi vuol essere milionario” a “La sai l’ultima”, tutti questi programmi infatti, hanno visto i telespettatori incollati alla tv per seguirli, portando a share sempre molto elevati.

Giochi senza frontiere è un programma che nasce negli anni Sessanta ma diventa famoso tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta.

Nasce da un’idea del generale francese Charles De Gaulle, il quale propose un torneo di giochi tra i giovani francesi ed i giovani tedeschi allo scopo di cementare l’amicizia tra i due paesi. Nel 1965 l’idea dei giochi venne poi proposta anche ad altri paesi europei ed è in quel momento che nascono i Giochi senza Frontiere.

Il programma, che consiste in una sorta di Olimpiade tra i diversi paesi dell'Europa che devono mettersi alla prova con giochi a volte difficili ed altre volte particolari, venne trasmesso per l’ultima volta in Italia nel 1999 dalla Rai.

È sempre più sicura la voce che vede la conduzione di Giochi senza Frontiere in mano ad Ilary Blasi e Alvin, la prima ha già lasciato il Grande Fratello Vip, mentre il secondo per questa nuova avventura sembra pronto a lasciare L’isola dei Famosi.

Il programma si dovrebbe inserire nei palinsesti autunnali dei programmi in prima serata di Canale 5 insieme ad altre novità come “Amici Vip”, ed affiancherà programmi storici come “Tu sì que vales” e il “Grande Fratello Vip”.

È un momento felice per la carriera televisiva di Ilary Blasi

Dopo aver lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip (che verrà comunque trasmesso e vedrà come nuovo conduttore Alfonso Signorini, già opinionista nelle prime tre edizioni) si fa sempre più insistente la voce che vede la moglie di Francesco Totti condurre il ritorno dei Giochi senza Frontiere.

Ma non solo, perché per la carriera di Ilary Blasi è un momento felice. Per lei ci sono altre sorprese visto che molto probabilmente sarà lei a condurre la seconda edizione di Temptation Island Vip, programma rimasto orfano di Simona Ventura, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da settembre.

La notizia di una probabile conduzione della Blasi in Temptation Island Vip ha iniziato a circolare a poche ore dall'inizio della messa in onda di un’altra trasmissione estiva particolarmente amata dagli italiani, la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia.