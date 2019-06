Negli ultimi giorni si è parecchio chiacchierato di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due si sono conosciuti a Uomini e donne, dove è scoppiato l'amore. L'ex tronista ha deciso di scegliere la ragazza in maniera anticipata rispetto al previsto, pienamente convinto dei suoi sentimenti. Per parecchi mesi le cose sono sembrate andare sempre a gonfie vele, ma nell'ultimo periodo diverse indiscrezioni sul web hanno portato alla luce l'esistenza di una presunta crisi tra i due, che da tempo ormai non si fanno vendere insieme.

Secondo quanto dichiarato da Amedeo Venza, personaggio del mondo del Gossip che da diverso tempo lancia indiscrezioni su U&D, la coppia si sarebbe definitivamente lasciata.

Uomini e Donne, presunta rottura tra Andrea e Arianna

Sul web le voci di una presunta rottura tra Arianna e Andrea continuano ad essere sempre più insistenti. I due hanno smesso da tempo di pubblicare foto o video insieme, in più Cerioli ha presenziato ad alcuni eventi senza essere accompagnato dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne come di consueto.

I fan della coppia hanno così cominciato ad ipotizzare che qualcosa non stia andando per il verso giusto e che i due stiano vivendo una presunta crisi sentimentale.

Amedeo Venza, che più volte ha lanciato diversi scoop, ha scritto sul suo profilo Instagram che tra Cerioli e la Cirrincione è definitivamente finita. Il ragazzo ha aggiunto di essere molto dispiaciuto per questa rottura, da che per lui i due ragazzi sono delle belle e brave persone.

Al momento non è arrivata alcuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati. I seguaci della coppia, molto curiosi di sapere quale sa la verità, attendono ulteriori chiarimenti al riguardo. I due potrebbero presto esporsi e dire come stanno veramente le cose, dato i tantissimi rumors che stanno circolando negli ultimi giorni.

Amedeo Venza su Instagram: 'Spero ritornino insieme'

L'ex volto noto di Uomini e Donne ha precisato che spera che Andrea e Arianna tornino insieme perchè sono una delle poche coppie vere di Uomini e Donne e che non pensano a fare business.

Già in passato, soltanto alcune settimane fa, Venza aveva lanciato lo scoop riguarda alla fine della relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Pochi giorni dopo è poi arrivata la conferma da parte dei diretti interesse.

Alcuni giorni fa, l'uomo aveva anche asserito che i motivi della pausa di riflessione di Angela Nasti prendessero il nome di Guido. L'esperto di gossip aveva segnalato che i due erano stati avvistati insieme a Capri. L'ex tronista di Uomini e Donne però.

ha poi smentito il tutto, dicendo che si trattava soltanto di un suo amico.