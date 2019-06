Da circa due settimane è terminata la sedicesima edizione del Grande Fratello nella sua versione "nip" e ora, contrariamente a quanto si pensava, Mediaset si sta già preparando ad una nuova edizione del format, ma nella versione Vip. Nonostante gli ascolti poco soddisfacenti della precedente edizione, Canale 5 non si arrende e dalle voci che già circolano sulla prossima veste del Grande Fratello Vip, una veste leggermente nuova, pare proprio che il reality tutto vip sarà sorprendente. Tra i nomi che ora si mormorano come possibili partecipanti alcuni sono davvero clamorosi, su tutti Ilona Staller e Tina Cipollari.

Pubblicità

Pubblicità

Conduzione GF Vip 2019

Il reality è stato condotto per tre edizioni consecutive da Ilary Blasi, quest'anno però la conduttrice romana non sarebbe interessata alla conduzione della quarta edizione e come sostituti spuntano vari nomi. In pole position vi è il nome di Alfonso Signorini, storico opinionista del programma e direttore del settimanale Chi, stando a quanto riportato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni del 18 giugno. Se Alfonso non dovesse essere il nuovo conduttore del reality al suo posto potrebbe subentrare Alessia Marcuzzi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Grande Fratello Reality Show

La conduttrice è da cinque anni consecutivi impegnata alla conduzione dell'Isola dei Famosi, ma precedentemente per nove edizioni è stata colonna anche lei importante del Grande Fratello, però anche quest'ultima non è un nome molto attendibile in quanto a gennaio sarà alla conduzione della nuova edizione dell'Isola.

Primi possibili concorrenti

Nonostante ci siano ancora molti mesi di preparazione prima dell'eventuale messa in onda del reality, in rete circolano già i primi nomi e i primi rifiuti.

Pubblicità

Secondo quanto rilasciato da vari media specializzati, tra le possibili concorrenti a far parte della quarta edizione del programma ci sarebbe al primo posto l'opinionista più divertente e stravagante della principale rete Mediaset, ovvero Tina Cipollari. Tina infatti sarebbe stata contattata anche negli anni precedenti e quest'anno nell'edizione nip tra il cast vi era anche il suo ex marito Kikò Nalli.

Tra gli altri nomi vi è quello di Ilona Staller, nota anche come Cicciolina.

L'ex attrice hard, cantante e conduttrice radiofonica, ha di recente fatto sapere di essere in ''trattative'' per far parte del cast. Altri nomi sono quello di Sara Affi Fella, ex tronista ed ex partecipante di Temptation Island, nota sopratutto per lo scandalo suscitato a Uomini e Donne. Altro nome per ora in circolo è quello di Giucas Casella, ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Il suo nome però è ancora molto incerto in quanto sarebbe in corso di trattative tra il Grande Fratello Vip e Pechino Express.

Pubblicità

Sempre da Uomini e Donne potrebbe aggiungersi Lorenzo Riccardi ex corteggiatore di Sara e in seguito tronista.

Tra i nomi troviamo anche i primi rifiuti anche, come quello di Naike Rivelli, attrice e modella italiana, la quali afferma pesanti dichiarazioni del tipo "Meglio morire povera che partecipare ad un reality condotto da Signorini".