Continuano le repliche di una delle soap opera più seguite di sempre. Nel corso degli episodi da Il Paradiso delle signore che andranno in onda martedì 4 e mercoledì 5 giugno, assisteremo a dei colpi di scena inaspettati. Umberto Guarnieri sarà sempre più preoccupato per Luca Spinelli. Il potente imprenditore è convinto che l'uomo nasconda qualcosa. Proprio per questo motivo, deciderà di assoldare un investigatore privato. Marta, intanto, sarà molto impegnata con il lavoro allo shopping center.

Pubblicità

Pubblicità

La ragazza organizzerà un nuovo progetto che vedrà il grande magazzino in giro per Milano. Nicoletta Cattaneo, invece, cederà alle avances di Riccardo Guarnieri, anche se suo padre Luciano sarà molto contrariato e preoccupato per la cosa.

Puntata martedì 4 giugno: Umberto propone a Marta di gestire la Fondazione

Nel corso dell'episodio di martedì 4 giugno del Paradiso delle signore vedremo che Umberto sarà preoccupato per Luca. L'imprenditore è convinto che Spinelli abbia una cotta per Marta.

Il Paradiso delle signore trame 3 4 giugno

Dopo un po' di tempo, però, Adelaide capirà che le attenzioni dell'uomo non sono per sua nipote, ma per lei. Nel tentativo di tenere Marta quanto più occupata possibile, Umberto Guarnieri le dirà di gestire la fondazione dedicata alla madre scomparsa.

La giovane Guarnieri, però, è molto concentrata sul suo lavoro al Paradiso. Per questo motivo organizzerà una nuova campagna pubblicitaria che vedrà il grande magazzino in giro per Milano.

Episodio mercoledì 5 giugno: Antonio cerca un appartamento in cui andare a vivere con Elena

La puntata di mercoledì 5 giugno del Paradiso delle signore, invece, sarà improntata su altri inaspettati colpi di scena.

Pubblicità

Antonio Amato sarà alla ricerca di un appartamento in cui andare a vivere con Elena nel momento in cui la ragazza arriverà dalla Sicilia. La loro relazione, però, è molto ostacolata dalla famiglia di lei. I Montemurro, infatti, sono assolutamente contrari all'unione tra loro figlia e Riccardo Guarnieri.

Preoccupato dalla presenza di Luca Spinelli, Umberto deciderà di assoldare un investigatore privato per indagare su di lui. Marta, invece, si mostrerà molto indecisa se accettare o meno la richiesta di gestire la Fondazione della madre defunta.

La ragazza, infatti, è molto impegnata con il suo lavoro al Paradiso. Per questo motivo teme che gestire anche quest'altra attività possa allontanarla drasticamente dal suo lavoro attuale (questo, inoltre, è proprio l'obiettivo di Umberto Guarnieri). Nel frattempo continuerà la campagna pubblicitaria ideata e organizzata da Marta. Per il Paradiso delle signore questa sarà un'ottima opportunità.