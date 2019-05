I prossimi due appuntamenti con le repliche del Paradiso delle signore saranno un tripudio di complotti e colpi di scena. Nel corso delle puntate che andranno in onda giovedì 30 e venerdì 31 maggio, infatti, vedremo che Marta sarà sempre più decisa a lavorare allo shopping center mentre Umberto proverà a dissuaderla.

Pubblicità

Pubblicità

Per quanto riguarda Tina Amato, invece, anche la giovane ragazza avrebbe molto piacere ad iniziare questa nuova avventura come Venere del Paradiso ma dovrà scontrarsi con le avversità di sua madre. Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Spoiler giovedì 30 maggio: Tina e Marta sempre più decise a lavorare al Paradiso

La puntata di giovedì 30 maggio del Paradiso delle signore vedrà come protagonista Tina Amato. La ragazza non sa più come fare per nascondere alla sua famiglia il suo lavoro.

Il Paradiso delle signore 30 e 31 maggio: Marta e Vittorio litigano

Mentre cercherà in tutti i modi di distrarre sua madre mentre si dirige al Paradiso, la giovane Amato si renderà protagonista di una decisione che potrebbe comportarle molti problemi. Su di un altro versante, invece, vedremo che il potente Umberto Guarnieri proverà in tutti i modi a scoraggiare sua figlia Marta dal lavorare al Paradiso delle signore. Nel tentativo di riuscire nel suo intento, l'imprenditore chiederà a Vittorio di intercedere per conto suo.

Pubblicità

Testarda come non mai, però, la Guarnieri prenderà una decisione che potrebbe compromettere seriamente le sorti dello shopping center.

Ludovica, invece, allo scopo di conquistare il cuore di Riccardo, rivelerà a Nicoletta una sconveniente verità per impedirle di cedere al gioco di seduzione del ragazzo.

Puntata 31 maggio del Paradiso: l'inaspettata decisione di Marta

Per quanto riguarda l'episodio di venerdì 31 maggio del Paradiso delle signore, l'ultimo episodio della settimana, vedrà ancora come protagonista Tina e la sua lotta per cercare di convincere la sua famiglia delle sue decisioni in campo lavorativo.

Anche i suoi fratelli Antonio e Salvatore cercheranno di mediare tra la ragazza e sua madre affinché Agnese si decida ad accettare che la figlia lavori in un grande magazino. La donna, però, è convinta che questo non sia il lavoro giusto per lei.

Marta e Vittorio, invece, avranno una dura discussione. La ragazza scoprirà che Conti ha utilizzato una sua idea per pubblicizzare il magazzino. questo ovviamente genererà molta tensione tra i due. La giovane Guarnieri, per vendicarsi, deciderà di accettare l'invito a cena di Luca Spinelli.

Pubblicità

Nicoletta, invece, si mostrerà molto delusa da quanto le è stato rivelato da Ludovica e si confiderà con Clelia. La madre di Nicoletta, però, si opporrà, non vuole che la donna si intrometta nelle questioni che riguardano la sua famiglia.