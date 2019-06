Nell'ottobre 2015 Netflix ha debuttato anche in Italia e da lì è stata tutta una strada in discesa perchè la piattaforma di streaming non si è più fermata. Netflix, che ha inciso fortemente sul modo di fruire le serie televisive e il cinema, ogni mese annuncia nuovi titoli, rinnovi e serie in produzione. La celebre piattaforma è considerata un paradiso per tutti i binge watchers e, anche se oggi ci sono alternative come TimVision, Infinity e Amazon Prime Video, il colosso di californiano continua a rimanere il punto di riferimento dello streaming online.

Mentre i telespettatori per questa estate attendono i nuovi episodi di Stranger Things e La casa di carta, due produzioni di successo della piattaforma, Netflix già progetta le novità e i ritorni per il 2020. Il colosso di streaming ha annunciato la produzione della nuova serie 'Cursed' con Katherine Langford (Hannah Baker di 'Tredici').

Katherine Langford di nuovo su Netflix: nel 2020 protagonista della serie in streaming 'Cursed'

La piattaforma streaming ha annunciato la produzione del nuovo progetto basato sul libro di Tom Wheeler, creatore della serie assieme al noto fumettista e regista Frank Miller. La serie sarà ambientata nel mondo di Re Artù e seguirà le avventure della giovane Nimue, interpretata dalla Langford. Il personaggio dovrebbe essere la futura Dama del Lago, dotata di poteri soprannaturali e presente in molte trasposizioni delle leggende di re Artù. Cursed, stando alle anticipazioni diffuse sul web, sarà una storia raccontata attraverso il punto di vista di Nimue che, nel corso degli episodi della prima stagione, cercherà di capire di più se stessa per scoprire il suo destino.

La sinossi ufficiale e una prima foto con la protagonista

Netflix ha fornito delle anticipazioni sulla nuova serie. Secondo la sinossi rilasciata dalla piattaforma, l’eroina Nimue possiede misteriosi poteri e diventerà la potente Dama del Lago. La giovane stringe un'alleanza con un giovane mercenario di nome Arthur che sta cercando il mago Merlino per consegnargli un’antica spada. Durante il loro viaggio, Nimue si troverà davanti il re Uther e i Paladini Rossi.

Netflix ha rivelato i nomi degli attori presenti nel cast, oltre alla Langford: Daniel Sharman, Gustaf Skarsgård, Devon Terrell, Lily Newmark, Peter Mullan, Catherine Walker, Shalom Brune-Franklin e Billy Jenkins. Infine la piattaforma ha pubblicato la prima foto con la Langford nei panni di Nimue per comunicare agli spettatori l'inizio delle riprese.