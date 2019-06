Le repliche de Il Paradiso delle Signore continuano ad ottenere sempre più consensi sui teleschermi di Rai 1. Nelle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Nicoletta scoprirà che Riccardo l'ha presa in giro mentre Clelia dirà a Luciano di avere un figlio. Infine Antonio riceverà una brutta notizia da Elena.

Il Paradiso delle Signore: Luciano contrario alla storia tra Nicoletta e Riccardo

Le anticipazioni delle repliche de Il Paradiso delle Signore, tratte dalle puntate in onda dal 10 al 14 giugno svelano che Luciano sarà preoccupato per la situazione venutasi a creare tra Nicoletta e Riccardo, tanto da non sapere come comportarsi.

Infatti vorrebbe vietare alla figlia di incontrarlo, sebbene sappia che tale decisione comprometterebbe per sempre il suo rapporto con lei. Intanto Clelia si farà coinvolgere emotivamente nella storia di una cliente mentre Vittorio sarà raggiunto da una drammatica telefonata. Conti, infatti, scoprirà che la polizia ha rinvenuto il corpo senza vita di una ragazza.

Trame Il Paradiso delle Signore: il figlio di Clelia sta male

Al Paradiso, Nicoletta penserà alla serata appena trascorsa con Riccardo, tanto da trascurare il lavoro.

Il Paradiso delle Signore, trame al 14 giugno: Elena lascia Antonio, Clelia ha un figlio

Clelia, invece, sarà contestata da una coppia di clienti. In seguito la capo-commessa riceverà una chiamata dal convitto di suore per informarla che suo figlio Carlo sta male. Infine Vittorio si recherà allo chalet di montagna con la speranza di trovarvi Andreina, grazie all'aiuto di Marta. Purtroppo l'uomo non troverà tracce della Mandelli, che invece si farà viva per telefono.

Luca e Adelaide si frequentano

Le trame de Il Paradiso delle Signore raccontano che Clelia confesserà a Luciano di avere un bambino.

Nel frattempo Roberta supererà brillantemente un esame all'università, dove incontrerà Federico, il fratello di Nicoletta. Il detective Bonnani, invece, scoprirà che Luca sta indagando sulla famiglia Guarnieri dopo aver trovato alcune vecchie fotografie tra i suoi oggetti personali. Umberto, nel frattempo, sarà all'oscuro che Spinelli e Adelaide hanno una relazione al di fuori del circolo, mentre Salvatore cercherà di intercedere per suo fratello Antonio con il titolare nella speranza che venga riammesso.

Elena lascia Antonio

Riccardo confesserà a Nicoletta di non avere il minino interesse per lei in quanto aveva fatto una scommessa. D'altro canto, Vittorio e Marta diventeranno sempre più complici. Antonio, invece, otterrà il posto alla caffetteria in quanto ha intenzione di portare Elena a Milano. Peccato che il giovane Amato riceva una brutta sorpresa quando scoprirà che il suo fidanzamento con Elena è saltato. Come avanzerà la storia? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore lo sveleranno.